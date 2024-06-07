Ещенко вложил 2 млн рублей в бизнес по выращиванию клубники: «Самая бессмысленная трата в жизни. Вкусная была, но заниматься некогда»

Теги Спартак Артем Ребров Андрей Ещенко премьер-лига Россия бизнес Кубань деньги Вторая лига А Футбол

Андрей Ещенко рассказал о самой бессмысленной трате денег в жизни.

– По словам Реброва, вы занимались аграрным бизнесом – выращивали клубнику.

– Купил для этого землю с теплицами в Краснодарском крае. Вкусная была, но сейчас там все простаивает: некогда этим заниматься. Вложил туда два миллиона – думаю, самая бессмысленная трата денег в жизни.

– Знакомым часто деньги занимаете?

– Суммарно разные люди сейчас мне должны 2-3 миллиона. Одолжил одному парню на бизнес, ничего не вышло, а возвращать было нечем. И он отдал мне хорошую машину. Я доволен! – заявил бывший футболист «Спартака».

В настоящее время Ещенко занимает должность менеджера по развитию талантов в краснодарской «Кубани», вылетевшую в LEON Вторую лигу А.

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9 комментариев
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Самое время реанимировать клубничный бизнес, если он работает в Краснодарском крае....
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Памятная история :
«##### клубнике»
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Без труда на любом поле фиг получишь !
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думал там мозгов не надо, только урожай собирать ведрами ?
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Сначала клубнику выращивал, теперь таланты.
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Ещенко и Нолито получилось)
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Ему лучше в клубничку, чем в футбол.
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Неплохо таланты наразвивал до второй лиги
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