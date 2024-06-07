Ещенко вложил 2 млн рублей в бизнес по выращиванию клубники: «Самая бессмысленная трата в жизни. Вкусная была, но заниматься некогда»
Андрей Ещенко рассказал о самой бессмысленной трате денег в жизни.
– По словам Реброва, вы занимались аграрным бизнесом – выращивали клубнику.
– Купил для этого землю с теплицами в Краснодарском крае. Вкусная была, но сейчас там все простаивает: некогда этим заниматься. Вложил туда два миллиона – думаю, самая бессмысленная трата денег в жизни.
– Знакомым часто деньги занимаете?
– Суммарно разные люди сейчас мне должны 2-3 миллиона. Одолжил одному парню на бизнес, ничего не вышло, а возвращать было нечем. И он отдал мне хорошую машину. Я доволен! – заявил бывший футболист «Спартака».
В настоящее время Ещенко занимает должность менеджера по развитию талантов в краснодарской «Кубани», вылетевшую в LEON Вторую лигу А.
«##### клубнике»