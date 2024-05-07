Бартон о Невилле: «Клоун. Почему кто-то слушает его – уму непостижимо. Он практически ничего не знает о футболе. Работа в «Валенсии», сборной Англии подтверждают это»

Джоуи Бартон высмеял футбольную компетентность Гари Невилла.

«Интересно, как чувствует себя сегодня утром футбольный мудрец ? « » занял 20-е место в Лиге 2 после очередных трат в 5-6 миллионов фунтов (Невилл является совладельцем клуба из 4-го английского дивизиона – Спортс). 😭 Должно быть, сейчас он потратил уже около 35-40 миллионов фунтов из кармана Филипа Лима (вероятно, имеется в виду Питер Лим, главный акционер «Солфорда» и владелец «Валенсии», где тренировал Невилл – Спортс). 😭😭

Почему кто-то слушает этого клоуна – уму непостижимо. Он был отличным правым защитником в отличной команде «Манчестер Юнайтед». Всю карьеру им руководил один из лучших тренеров в истории.

Он практически ничего не знает о футболе. Все познается на практике. Работа в «Валенсии», работа помощником тренера сборной Англии (Кейн, подающий угловые, поражение от Исландии [на Евро-2016]), его еженедельные высказывания и пребывание в «Солфорде» подтверждают это.

Маленький цеховой староста, который думает, что знает все. Оказывается, он ничего не умеет. Поэтому он делает все. Хорош во многом, но ни в чем не мастер. Оставайся на Dragons’ Den (британское ТВ-шоу – Спортс) Невилл, дурачок», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» .

К своей реплике Бартон приложил видео, где Невилл заявлял, что тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел был обменять полузащиту своей команды на хавбеков «Манчестер Юнайтед».