Бартон о Невилле: «Клоун. Почему кто-то слушает его – уму непостижимо. Он практически ничего не знает о футболе. Работа в «Валенсии», сборной Англии подтверждают это»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль Джоуи Бартон Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Валенсия Д4 Англия Питер Лим Солфорд Сити соцсети Футбол

Джоуи Бартон высмеял футбольную компетентность Гари Невилла.

«Интересно, как чувствует себя сегодня утром футбольный мудрец Гари Невилл? «Солфорд» занял 20-е место в Лиге 2 после очередных трат в 5-6 миллионов фунтов (Невилл является совладельцем клуба из 4-го английского дивизиона – Спортс). 😭 Должно быть, сейчас он потратил уже около 35-40 миллионов фунтов из кармана Филипа Лима (вероятно, имеется в виду Питер Лим, главный акционер «Солфорда» и владелец «Валенсии», где тренировал Невилл – Спортс). 😭😭

Почему кто-то слушает этого клоуна – уму непостижимо. Он был отличным правым защитником в отличной команде «Манчестер Юнайтед». Всю карьеру им руководил один из лучших тренеров в истории.

Он практически ничего не знает о футболе. Все познается на практике. Работа в «Валенсии», работа помощником тренера сборной Англии (Кейн, подающий угловые, поражение от Исландии [на Евро-2016]), его еженедельные высказывания и пребывание в «Солфорде» подтверждают это.

Маленький цеховой староста, который думает, что знает все. Оказывается, он ничего не умеет. Поэтому он делает все. Хорош во многом, но ни в чем не мастер. Оставайся на Dragons’ Den (британское ТВ-шоу – Спортс) Невилл, дурачок», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» Джоуи Бартон.

К своей реплике Бартон приложил видео, где Невилл заявлял, что тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел был обменять полузащиту своей команды на хавбеков «Манчестер Юнайтед».

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27 комментариев
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Почему написано Бартон, а не Мостовой?
+35
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+35
Невилл играть умел, но туповат для тренера. Всю карьеру слушал, что Ферги ему говорит, а тут самому котелок надо включать. Мостовой таким же тренером будет - отмазка, а я с бровки ничего не вижу, как можно тренировать?
+18
-3
+15
Ответ evgen123
Невилл играть умел, но туповат для тренера. Всю карьеру слушал, что Ферги ему говорит, а тут самому котелок надо включать. Мостовой таким же тренером будет - отмазка, а я с бровки ничего не вижу, как можно тренировать?
Придётся Мостового на тросе подвязывать, чтобы он над полем летал как фея.
+14
0
+14
А Бартон типа не такой ? Еще хуже
+9
0
+9
🤡🤡🤡
+11
-3
+8
Ответ QWertY
И в чем он неправ?
Увы, большинство комментаторов и экспертов на ТВ, что на Западе, что у нас на Матче, чаще всего несут хрень
+6
0
+6
Ответ evgen123
Невилл играть умел, но туповат для тренера. Всю карьеру слушал, что Ферги ему говорит, а тут самому котелок надо включать. Мостовой таким же тренером будет - отмазка, а я с бровки ничего не вижу, как можно тренировать?
Я вспомнил, как о Лаудрупе в Спартаке писали. Когда выходил побегать вместе с футболистами - равных среди игроков ему не было) Но как тренер...
+5
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+5
Ответ damondiamond
Почему написано Бартон, а не Мостовой?
Поймал себя на той же мысли, хотя тема высказываний все же совсем другая)
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Хотелось бы узнать мнение Бартона о Мостовом. И наоборот, разумеется)
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Человек который называет убийство "дракой" и его кто то слушает. Ааа, он ж на радость шовинистам женщин ругает.
+3
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+2
Ответ damondiamond
Почему написано Бартон, а не Мостовой?
Потому что Невилл умеет чеканить
+2
0
+2
И в чем он неправ?
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+1
Ответ MstAndreev
Хотелось бы узнать мнение Бартона о Мостовом. И наоборот, разумеется)
Если их запереть в одной комнате, то вселенная схлопнется.
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Ответ rigobersong
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Ответ damondiamond
Почему написано Бартон, а не Мостовой?
Ну он высказался о Невилле, который и чеканить умеет и играл на высочайшем уровне.
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Ответ damondiamond
Почему написано Бартон, а не Мостовой?
Почему написано Нэвилл, а не Абаскаль?
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Ну это в точку. Помимо его футбольной деятельности, я бы ещё и про журналистскую вспомнил, где он несёт самый поверхностный бред, который крутят пользователи у нас в комментариях
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Бартону бы сменить фамилию на Бриджес...
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Прямо как Бартон
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Бартон как будто про себя сказал.
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