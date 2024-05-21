ЦСКА готов купить капитана «Войводины» Зукича за 2 млн евро. Дзагоев будет просматривать хавбека на финале Кубка Сербии (Mozzart Sport)

ЦСКА может подписать капитана «Войводины».

По информации Mozzart Sport, московский клуб проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику Деяну Зукичу и готов заплатить за него 2 миллиона евро.

Селекционер армейцев посетит финал Кубка Сербии и будет просматривать игрока. Матч «Войводины» с «Црвеной Звездой» состоится сегодня.

Отмечается, что зимой в подписании Зукича были заинтересованы « » и « », но переговоры не увенчались успехом.

Зукич дебютировал в основной команде «Войводины» в 2019 году. С тех пор он провел за клуб 195 матчей, отличившись 33 голами и 18 ассистами. В текущем розыгрыше чемпионата Сербии он записал на свой счет 8 мячей и 7 результативных передач за 36 матчей.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.