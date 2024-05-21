ЦСКА готов купить капитана «Войводины» Зукича за 2 млн евро. Дзагоев будет просматривать хавбека на финале Кубка Сербии (Mozzart Sport)
ЦСКА может подписать капитана «Войводины».
По информации Mozzart Sport, московский клуб проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику Деяну Зукичу и готов заплатить за него 2 миллиона евро.
Селекционер армейцев Алан Дзагоев посетит финал Кубка Сербии и будет просматривать игрока. Матч «Войводины» с «Црвеной Звездой» состоится сегодня.
Отмечается, что зимой в подписании Зукича были заинтересованы «Оренбург» и «Урал», но переговоры не увенчались успехом.
Зукич дебютировал в основной команде «Войводины» в 2019 году. С тех пор он провел за клуб 195 матчей, отличившись 33 голами и 18 ассистами. В текущем розыгрыше чемпионата Сербии он записал на свой счет 8 мячей и 7 результативных передач за 36 матчей.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Удивляет что у легенды росфутбола Ухажёра 300 матчей за карьеру к 38 годам, а у 23-летнего парня из Сербии уже 195.
Нынешнему ЦСКА очень пригодится, да и Саша с Миланом помогут освоиться.
Статистика у Зукича нормальная в не самом сильном клубе плюс он капитан - это хорошо, имеет авторитет в команде.
И от которых пользы ноль
Мусаев из дубля Балтики > всех трансферов Зенита зимой
Или для вас, если клубы уровнем ниже интересуются талантливым футболистом, которым интересуется топовый клуб, то это сразу провал ?
У всех клубов работают селекционные службы и они рассматривают абсолютно разных игроков из разных стран.
И если один игрок попадается в списки разных клубов - это далеко не "дно": игрок может быть в списке условного Ференцвароша и Реала и оба клуба будут заинтересованы в нем, но это никак не значит что Реал "это дно".
Селекционеры ЦСКА хором: Но он же капитан!!!