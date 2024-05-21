ЦСКА готов купить капитана «Войводины» Зукича за 2 млн евро. Дзагоев будет просматривать хавбека на финале Кубка Сербии (Mozzart Sport)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Кубок Сербии Войводина возможные трансферы Урал Алан Дзагоев Оренбург Деян Зукич Футбол

ЦСКА может подписать капитана «Войводины».

По информации Mozzart Sport, московский клуб проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику Деяну Зукичу и готов заплатить за него 2 миллиона евро.

Селекционер армейцев Алан Дзагоев посетит финал Кубка Сербии и будет просматривать игрока. Матч «Войводины» с «Црвеной Звездой» состоится сегодня.

Отмечается, что зимой в подписании Зукича были заинтересованы «Оренбург» и «Урал», но переговоры не увенчались успехом.

Зукич дебютировал в основной команде «Войводины» в 2019 году. С тех пор он провел за клуб 195 матчей, отличившись 33 голами и 18 ассистами. В текущем розыгрыше чемпионата Сербии он записал на свой счет 8 мячей и 7 результативных передач за 36 матчей.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

26 комментариев
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Селекционер Алан Дзагоев👏👏👏💥
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ЦСКА бьется за одних игроков с Оренбургом и Уралом, это дно
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Ответ Кирилл Голивец
ЦСКА бьется за одних игроков с Оренбургом и Уралом, это дно
А может это Оренбург и Урал хотели бы побороться с ЦСКА, такой вариант не является возможным?
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Статистика неплохая.
Удивляет что у легенды росфутбола Ухажёра 300 матчей за карьеру к 38 годам, а у 23-летнего парня из Сербии уже 195.
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опять эти второсортные балканцы по три рубля / три литра. с такой селекцией ЦСКА так и будет за пятёрку бороться, не более.
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Ответ Константин Шангареев
опять эти второсортные балканцы по три рубля / три литра. с такой селекцией ЦСКА так и будет за пятёрку бороться, не более.
Зделар и Гайич оказались плохими игроками? Этот молодой, но уже с большим опытом, всяко лучше Айсауи
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Ответ Kirkorofff
Статистика неплохая. Удивляет что у легенды росфутбола Ухажёра 300 матчей за карьеру к 38 годам, а у 23-летнего парня из Сербии уже 195.
195 матчей с 2019 года. Это по 40 матчей за сезон. Получается играл всегда и чемпионат и все кубки.
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Очень даже неплохая статистика у него для полузащитника.
Нынешнему ЦСКА очень пригодится, да и Саша с Миланом помогут освоиться.
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Хорошее усиление ЦСКА сейчас очень нужно !
Статистика у Зукича нормальная в не самом сильном клубе плюс он капитан - это хорошо, имеет авторитет в команде.
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Ответ Кирилл Голивец
ЦСКА бьется за одних игроков с Оренбургом и Уралом, это дно
Лучше, конечно, покупать Артуров за 15 и угальд за 13, за которых никто не бьётся
И от которых пользы ноль
Мусаев из дубля Балтики > всех трансферов Зенита зимой
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Ответ Кирилл Голивец
ЦСКА бьется за одних игроков с Оренбургом и Уралом, это дно
Хорошо, что не за стыки... С таким менеджментом.
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Ответ Константин Шангареев
а что они оказались дофига хорошими? очень сомнительно. ну либо для вас этот "уровень" уже кажется высоким.
Вполне нормальными, особенно за свои деньги. Серебро и Кубок взяли с ними с ходу
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Ответ Кирилл Голивец
ЦСКА бьется за одних игроков с Оренбургом и Уралом, это дно
"дно" - это говорить вот так вот.
Или для вас, если клубы уровнем ниже интересуются талантливым футболистом, которым интересуется топовый клуб, то это сразу провал ?

У всех клубов работают селекционные службы и они рассматривают абсолютно разных игроков из разных стран.
И если один игрок попадается в списки разных клубов - это далеко не "дно": игрок может быть в списке условного Ференцвароша и Реала и оба клуба будут заинтересованы в нем, но это никак не значит что Реал "это дно".
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Ответ Юрий Король
Хорошо, что не за стыки... С таким менеджментом.
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Вспомните за сколько Видич в Спартак переходил, а Чорлука в Локо? Стоит ли на деньги и их количество внимание обращать? Вопрос в том сумеют ли раскрыть игрока. Я не болельщик ЦСКА. Но если парень заиграет только позитив увижу в этом. И каждому клубу могу только этого пожелать.
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ИНтересно..
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Гинер: Что за ...о за 2 ляма?
Селекционеры ЦСКА хором: Но он же капитан!!!
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