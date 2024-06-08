Директор «Баварии» считает, что Германия может выиграть Евро: «У меня большие надежды. В 2024-м совершенно иная энергия, решение вернуть Крооса было верным»
Директор «Баварии» Макс Эберль считает, что Германия может выиграть Евро-2024.
«У меня большие надежды на нашу сборную. И я просто надеюсь, что летом будет таким же прекрасным, как в 2006-м!
Ощущение, что в 2024-м у сборной совершенно иная энергия. Все ощущается совершенно иначе. Кажется, решение вернуть Тони Крооса было правильным. Сейчас все выглядит отлично», – сказал Эберль в интервью Süddeutsche Zeitung.
14 июня Германия стартует на Евро-2024 матчем против Шотландии.