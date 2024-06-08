Директор «Баварии» считает, что Германия может выиграть Евро: «У меня большие надежды. В 2024-м совершенно иная энергия, решение вернуть Крооса было верным»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Тони Кроос Евро-2024 Макс Эберль Футбол

Директор «Баварии» Макс Эберль считает, что Германия может выиграть Евро-2024.

«У меня большие надежды на нашу сборную. И я просто надеюсь, что летом будет таким же прекрасным, как в 2006-м!

Ощущение, что в 2024-м у сборной совершенно иная энергия. Все ощущается совершенно иначе. Кажется, решение вернуть Тони Крооса было правильным. Сейчас все выглядит отлично», – сказал Эберль в интервью Süddeutsche Zeitung.

14 июня Германия стартует на Евро-2024 матчем против Шотландии.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не выиграет. Нойер не торт и состав слабоват.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий