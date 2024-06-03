Кан о Нойере на Евро: «Есть вратари с лучшей статистикой, но его влияние на соперников и свою команду по-прежнему огромно»

Оливер Кан высказался о форме голкипера Мануэля Нойера перед Евро-2024.

«Наверное, для хорошо, что он будет снова играть сразу после окончания сезона. Он может сразу же сосредоточиться на следующей цели. В противном случае ошибки, допущенные им недавно, дольше оставались бы в его памяти, и он бы продолжал об этом думать.

Всегда есть два аспекта. Первый – это неопровержимые факты: на данный момент определенно есть вратари со статистикой лучше, чем у Мануэля. Второй – это психологический фактор, то влияние, которое Мануэль оказывает на соперников и на собственную команду. Оно по-прежнему огромно.

Поэтому могу предположить, что ему удастся хорошо сыграть на », – заявил бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии.

Кан сравнил ошибку Нойера с «Реалом» со своей в финале ЧМ-2002: «Это часть непростой жизни вратаря. «Бавария» была близка к победе, я сочувствую ребятам»