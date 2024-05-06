Президент «Оренбурга» о видео Веры с электронной сигаретой: «Еще не видел, надо подумать, как это расценить. Многие футболисты курят, наверное. Не погружен в эту тему, но разберусь»

Теги премьер-лига Россия происшествия Оренбург соцсети Лукас Вера I Чемпионат.com Здоровье Василий Еремякин Футбол

Президент «Оренбурга» отреагировал на курение электронной сигареты Лукасом Верой.

Ранее полузащитник провел прямой эфире в своей социальной сети, во время которого курил электронную сигарету.

«Если честно, я еще не видел видео, как Лукас Вера курил. Посмотрю и подумаю, как это можно расценить.

Не знаю, будут ли применены санкции к футболисту, если это действительно так. Надо посмотреть.

Наверное, многие футболисты курят (смеется). Сейчас мне сложно что-то говорить, не погружен в эту тему, но я обязательно разберусь», – сказал Василий Еремякин.

Директор «Оренбурга» о видео Веры с электронной сигаретой: «Это его дело и выбор: курить или не курить, пить или не пить на выходных. Каждый профессионал отвечает сам за себя»

3 комментария
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Покурил и покурил. Чё нагнетать
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А в чем проблема собственно? Не оружием же тряс, пиво пил и девочек ласкал.
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+3
У нас футболисты что не люди? Если хочет пусть курит если хочет бухает, главное чтоб был результат на поле
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