Президент «Оренбурга» о видео Веры с электронной сигаретой: «Еще не видел, надо подумать, как это расценить. Многие футболисты курят, наверное. Не погружен в эту тему, но разберусь»

Президент «Оренбурга» отреагировал на курение электронной сигареты Лукасом Верой.

Ранее полузащитник провел прямой эфире в своей социальной сети, во время которого курил электронную сигарету.

«Если честно, я еще не видел видео, как курил. Посмотрю и подумаю, как это можно расценить.

Не знаю, будут ли применены санкции к футболисту, если это действительно так. Надо посмотреть.

Наверное, многие футболисты курят (смеется). Сейчас мне сложно что-то говорить, не погружен в эту тему, но я обязательно разберусь», – сказал Василий Еремякин.

Директор «Оренбурга» о видео Веры с электронной сигаретой: «Это его дело и выбор: курить или не курить, пить или не пить на выходных. Каждый профессионал отвечает сам за себя»