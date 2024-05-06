Президент «Оренбурга» о видео Веры с электронной сигаретой: «Еще не видел, надо подумать, как это расценить. Многие футболисты курят, наверное. Не погружен в эту тему, но разберусь»
Президент «Оренбурга» отреагировал на курение электронной сигареты Лукасом Верой.
Ранее полузащитник провел прямой эфире в своей социальной сети, во время которого курил электронную сигарету.
«Если честно, я еще не видел видео, как Лукас Вера курил. Посмотрю и подумаю, как это можно расценить.
Не знаю, будут ли применены санкции к футболисту, если это действительно так. Надо посмотреть.
Наверное, многие футболисты курят (смеется). Сейчас мне сложно что-то говорить, не погружен в эту тему, но я обязательно разберусь», – сказал Василий Еремякин.
Директор «Оренбурга» о видео Веры с электронной сигаретой: «Это его дело и выбор: курить или не курить, пить или не пить на выходных. Каждый профессионал отвечает сам за себя»