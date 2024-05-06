Директор «Оренбурга» о видео Веры с электронной сигаретой: «Это его дело и выбор: курить или не курить, пить или не пить на выходных. Каждый профессионал отвечает сам за себя»

Теги премьер-лига Россия происшествия Оренбург Дмитрий Андреев соцсети Лукас Вера I Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Дмитрий Андреев отреагировал на курение электронной сигареты Лукасом Верой.

Ранее полузащитник провел прямой эфире в своей социальной сети, во время которого курил электронную сигарету.

«Они взрослые люди, у игроков два дня выходных. Как Вера их проводит, это его дело и его выбор: курить или не курить, пить или не пить.

Каждый профессионал отвечает сам за себя. Если он считает, что это ему не мешает... Предусмотрены ли за это штрафы? Это его свободное время. То, что Вера делает за пределами стадиона и базы, его дело», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 26 матчей в Мир РПЛ, отметившись одним голом и пятью результативными передачами. Полная статистика аргентинца доступна здесь.

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22 комментария
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В 90-е все и курили и бухнуть могли жестко, но на поле делали в два раза больше нынешних зожников. Так что сигарета не страшно. Страшно, что в принципе футбол стал плюшевым каким-то.
+25
-8
+17
Ответ Детрит
В 90-е все и курили и бухнуть могли жестко, но на поле делали в два раза больше нынешних зожников. Так что сигарета не страшно. Страшно, что в принципе футбол стал плюшевым каким-то.
У теперешних футболистов намного сильнее "физика" чем лет 30-40 назад , и играют они заметно дольше . Современный условный "Реал" просто бы по физике уничтожил бы " Реал" 40-ка летней давности
+13
-3
+10
А что так можно было? А как же закрыть на базе, исключить из партии и вот это вот всё?
+6
-1
+5
Ответ Aleksandr Alferov
Какой то бесхарактерный этот Андреев.
А что не так? Все по делу - если игроку не мешает все это, то зачем запрещать? Его дело. Не будет тянуть, выкинут из команды. Все просто
+5
0
+5
Ответ zho3716
А что делала Анфиса?
"Анфиса натянула горшок на голову и сразу стала похожа на захватчика."
+4
0
+4
Ответ savik-A.M.
У теперешних футболистов намного сильнее "физика" чем лет 30-40 назад , и играют они заметно дольше . Современный условный "Реал" просто бы по физике уничтожил бы " Реал" 40-ка летней давности
40 лет - возможно. Я того Реала в глаза не видел. Но игроки типа Гаттузо, Ван Боммеля, Давидса, Макелеле просто затоптали бы нынешних Модричей с Камавингами в центре поля
+8
-6
+2
А что делала Анфиса?
+2
-1
+1
Ответ Детрит
В 90-е все и курили и бухнуть могли жестко, но на поле делали в два раза больше нынешних зожников. Так что сигарета не страшно. Страшно, что в принципе футбол стал плюшевым каким-то.
Да где сейчас видел футбол. Особенно в сборной не играют так спортивная хотьбой от ворот до ворот
+1
0
+1
Ответ r3tr0!
По-моему, этот директор даже кринжовее нашего Медведева. Вспоминается его "Вы так говорите, будто он 20 девушек положил"
В чём кринж? В том, что футболистам разрешено самим решать, чем заниматься в свободное время?
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Ответ Детрит
40 лет - возможно. Я того Реала в глаза не видел. Но игроки типа Гаттузо, Ван Боммеля, Давидса, Макелеле просто затоптали бы нынешних Модричей с Камавингами в центре поля
А деревья-то насколько были зеленее! А девушки насколько красивее!! Очень спорное и крайне субъективное утверждение, которое совершенно никак нельзя проверить.
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Ответ Детрит
В 90-е все и курили и бухнуть могли жестко, но на поле делали в два раза больше нынешних зожников. Так что сигарета не страшно. Страшно, что в принципе футбол стал плюшевым каким-то.
Если говорить о России, то причины просты. При совке дети были куда более спортивными и в 1990ые вырастали в лютых пахарей. После совка, особенно после 2000 года дети живут более плюшевой жизнью.
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Ответ savik-A.M.
У теперешних футболистов намного сильнее "физика" чем лет 30-40 назад , и играют они заметно дольше . Современный условный "Реал" просто бы по физике уничтожил бы " Реал" 40-ка летней давности
В девяностые и нулевые пробегали больше за матч. Условный Динамо Киев Лобановского или Ювентус Липпи, вполне допускаю, что перебегали бы современных условных Аталанту и Ливерпуль. Футбол изменился, раньше он более атлетичный был и жесткий. Сейчас стараются всей командой мячом владеть, а не лупить вперед и бежать или тащить в соло по флангу. Играют дольше, потому что спортивная медицина сделала качественный рывок и из-за менее жесткой игры.
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Ответ Детрит
40 лет - возможно. Я того Реала в глаза не видел. Но игроки типа Гаттузо, Ван Боммеля, Давидса, Макелеле просто затоптали бы нынешних Модричей с Камавингами в центре поля
Ну минут 70 с такой же интенсивностью потоптали бы, а дальше язык на плече был бы.
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Ответ Только Крылья
А что не так? Все по делу - если игроку не мешает все это, то зачем запрещать? Его дело. Не будет тянуть, выкинут из команды. Все просто
А кто сказал что не мешает?
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Игроки в свободное время могут делать что угодно, если это не нарушает законы страны и не мешает на поле.
Раньше и пили и играли.
Сейчас не пьют и не играют)
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Если уж брать за примеры западные спортивные лиги типа АПЛ, НХЛ, НФЛ и тд, то там реально всем похер чем ты занимаешься вне спорта.... Главное, что бы на спортивной арене показывал резалт...
Другое дело, что мы не запад.....
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Рассуждать стали как профессионалы,осталось только научиться играть как оные......
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По-моему, этот директор даже кринжовее нашего Медведева.
Вспоминается его "Вы так говорите, будто он 20 девушек положил"
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Адекватный спортдир? Бывает и такое.
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