Директор «Оренбурга» о видео Веры с электронной сигаретой: «Это его дело и выбор: курить или не курить, пить или не пить на выходных. Каждый профессионал отвечает сам за себя»

Дмитрий Андреев отреагировал на курение электронной сигареты Лукасом Верой.

Ранее полузащитник провел прямой эфире в своей социальной сети, во время которого курил электронную сигарету.

«Они взрослые люди, у игроков два дня выходных. Как Вера их проводит, это его дело и его выбор: курить или не курить, пить или не пить.

Каждый профессионал отвечает сам за себя. Если он считает, что это ему не мешает... Предусмотрены ли за это штрафы? Это его свободное время. То, что Вера делает за пределами стадиона и базы, его дело», – сказал спортивный директор « » Дмитрий Андреев.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 26 матчей в Мир РПЛ, отметившись одним голом и пятью результативными передачами. Полная статистика аргентинца доступна здесь.