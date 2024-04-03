«ПСЖ» интересуется Кунде и 17-летним Фортом из «Барселоны»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жюль Кунде Эктор Форт Футбол

«ПСЖ» проявляет интерес к двум защитникам «Барселоны».

По информации Catalunya Ràdio, французский клуб хочет подписать Жюля Кунде и 17-летнего Эктора Форта. Утверждается, что несколько недель назад вопрос обсуждался на встрече представителей «ПСЖ» и «Барселоны».

Сообщается, что «Барселона» исключила возможность продажи Эктора Форта, несмотря на то, что защитник нравится главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике. Переговоры по возможному трансферу Жюля Кунде продолжаются.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Форт выходил на поле в 4 матчах за каталонский клуб, отметившись голевой передачей. Его статистика – здесь.

Кунде провел 27 матчей в текущем розыгрыше чемпионата – на его счету гол и 2 ассиста. Со статистикой француза можно ознакомиться по этой ссылке.

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6 комментариев
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Какие могут быть переговоры по Кунде, Барса сама его за большие деньги брала, это топ игрок и универсал еще. Если только не предложат какие то безумные деньги 100+ м.
+13
0
+13
Ответ Эден Азаров
Все эти Форты и Фермины через пару лет будут там же, где Мориба Фати Нико и остальные
Или будут как Хави Симонс, Ольмо, Гримальдо?
+8
-2
+6
Ответ Эден Азаров
Все эти Форты и Фермины через пару лет будут там же, где Мориба Фати Нико и остальные
Вангуешь?
+1
-1
0
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