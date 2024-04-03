«ПСЖ» интересуется Кунде и 17-летним Фортом из «Барселоны»
«ПСЖ» проявляет интерес к двум защитникам «Барселоны».
По информации Catalunya Ràdio, французский клуб хочет подписать Жюля Кунде и 17-летнего Эктора Форта. Утверждается, что несколько недель назад вопрос обсуждался на встрече представителей «ПСЖ» и «Барселоны».
Сообщается, что «Барселона» исключила возможность продажи Эктора Форта, несмотря на то, что защитник нравится главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике. Переговоры по возможному трансферу Жюля Кунде продолжаются.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Форт выходил на поле в 4 матчах за каталонский клуб, отметившись голевой передачей. Его статистика – здесь.
Кунде провел 27 матчей в текущем розыгрыше чемпионата – на его счету гол и 2 ассиста. Со статистикой француза можно ознакомиться по этой ссылке.