Пальинья о Роналду в сборной Португалии: «Криштиану берет на себя давление: если команда не выигрывает, все валится на него. Мы должны продолжать помогать ему бить рекорды»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Фулхэм премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жоау Пальинья Футбол

Жоау Пальинья рассказал о значимости Криштиану Роналду для сборной Португалии.

«Роль Криштиану в сборной всегда одна и та же, она практически не меняется. Это то лидерство, которым он обладает и то, насколько он важен. Когда мы едем играть куда-либо, всегда слышно: «Это Криштиану, это Криштиану!» И это также снимает с нас часть давления, потому что именно Криштиану берет на себя все давление. Если команда не выигрывает, все валится на Криштиану.

К сожалению ил к счастью, это всегда так, потому что футбол – это командная работа, и если команда нехорошо, то и Криштиану будет нехорошо.

Но его роль очень важна, она всегда была такой с тех пор, как он пришел в сборную, и его лидерство в раздевалке – это то, что очень важно для нас.

Мы должны продолжать помогать ему бить рекорды и, если возможно, вместе добиваться большего», – сказал полузащитник «Фулхэма» и Португалии Жоау Пальинья.

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7 комментариев
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Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов. - 5 ЛЧ в 2 клубах. - Топище 3 сильнейших чемпионатов. Прошел весь футбол на высочайшем уровне. Мопси 18 голов. - 3 ЛЧ в теплице. - Один из худших игроков вне барсы в фермер лиге. Прошел футбол на локальном уровне. - Самый распиаренный середняк.
месье знает толк и изврашениях. ! лови еще !
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Тут даже шутить не о чем. Пальинья, сам того не понимая, накинул не хуже любого местного юзера
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Жоау Пальинья это кто?
Жоау Мариу знаю.
Жоау Моутиньо знаю
Жоау Канселу знаю
Жоау Карлоса тоже.
А этого нет.
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