Пальинья о Роналду в сборной Португалии: «Криштиану берет на себя давление: если команда не выигрывает, все валится на него. Мы должны продолжать помогать ему бить рекорды»
Жоау Пальинья рассказал о значимости Криштиану Роналду для сборной Португалии.
«Роль Криштиану в сборной всегда одна и та же, она практически не меняется. Это то лидерство, которым он обладает и то, насколько он важен. Когда мы едем играть куда-либо, всегда слышно: «Это Криштиану, это Криштиану!» И это также снимает с нас часть давления, потому что именно Криштиану берет на себя все давление. Если команда не выигрывает, все валится на Криштиану.
К сожалению ил к счастью, это всегда так, потому что футбол – это командная работа, и если команда нехорошо, то и Криштиану будет нехорошо.
Но его роль очень важна, она всегда была такой с тех пор, как он пришел в сборную, и его лидерство в раздевалке – это то, что очень важно для нас.
Мы должны продолжать помогать ему бить рекорды и, если возможно, вместе добиваться большего», – сказал полузащитник «Фулхэма» и Португалии Жоау Пальинья.
Жоау Мариу знаю.
Жоау Моутиньо знаю
Жоау Канселу знаю
Жоау Карлоса тоже.
А этого нет.