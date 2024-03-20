Пальинья о Роналду в сборной Португалии: «Криштиану берет на себя давление: если команда не выигрывает, все валится на него. Мы должны продолжать помогать ему бить рекорды»

Жоау Пальинья рассказал о значимости Криштиану Роналду для сборной Португалии.

«Роль Криштиану в сборной всегда одна и та же, она практически не меняется. Это то лидерство, которым он обладает и то, насколько он важен. Когда мы едем играть куда-либо, всегда слышно: «Это Криштиану, это Криштиану!» И это также снимает с нас часть давления, потому что именно Криштиану берет на себя все давление. Если команда не выигрывает, все валится на Криштиану.

К сожалению ил к счастью, это всегда так, потому что футбол – это командная работа, и если команда нехорошо, то и Криштиану будет нехорошо.

Но его роль очень важна, она всегда была такой с тех пор, как он пришел в сборную, и его лидерство в раздевалке – это то, что очень важно для нас.

Мы должны продолжать помогать ему бить рекорды и, если возможно, вместе добиваться большего», – сказал полузащитник « » и Португалии Жоау Пальинья.