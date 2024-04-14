Пальинья о Бруну: «В матче с «МЮ» я получил желтую, хотя не трогал его – он громко кричал, для него это нормально! В следующей игре я тоже закричал, когда он сделал подкат – ему не дали карточку»

Жоау Пальинья высказался о поведении Бруну Фернандеша на поле.

«Я помню момент с Бруну, когда в ноябре мы играли дома против « ». Я получил желтую карточку. Я не трогал его, но он громко кричал. Для него это нормально!

В следующей игре он сделал подкат, когда я был с мячом. Это не было нарушением правил, но я тоже закричал, потому что он делал так же. Судья зафиксировал нарушение, но не дал ему желтую карточку. Я улыбнулся . Подобные моменты на поле – это нечто особенное. Мы дружим, так что все в порядке.

У игроков сборной Португалии хорошие отношения даже за пределами поля. Мы поддерживаем связь и после игр всегда общаемся в раздевалках. Это тоже часть футбола», – сказал полузащитник « » и сборной .