Денисов останется в «Спартаке» на следующий сезон. Станкович рассчитывает на защитника («РБ Спорт»)

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов останется в «Спартаке» на следующий сезон.

По информации «РБ Спорт», уход 21-летнего защитника из московского клуба в летнее трансферное окно не рассматривается. Сам Денисов не намерен покидать «Спартак», предложения от других клубов также не обсуждались.

Новый главный тренер Деян Станкович видит его в составе.

В прошедшем сезоне Денисов провел за «Спартак» 29 матчей и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

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12 комментариев
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за этот сезон привёз не много,но когда старый Зобнин встал на фланг стало намного спокойнее....Денисов,Маслов,Рябчук,Классен,Умяров,когда они пропускают матчи даже незаметно.Можно без них.....Можно с ними,толку то....
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Умярова сбагрите!
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Ответ Сергей Лютый
Очень и очень средний и ограниченный игрок
Мощный анализ. Держите в курсе.
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Ответ Сергей Лютый
Очень и очень средний и ограниченный игрок
Ему всего 21 год, да и весной этого года хорошо прибавил. Расставаться сейчас - глупость.
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Так то Денисов по амплуа полузащитник, а вообще своей игрой в весенней части сезона заслужил остаться в Спартаке...
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Очень и очень средний и ограниченный игрок
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Денисов может прибавить.
До сих по не понимаю, что делают в составе Рябчук и Классен. Чисто посредственные пассажиры. Одного оставить на скамейке для замены, второго срочно отдать.
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я бы его слил в аренду с регулярной практикой...
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Абсолютно правильное решение. Всем молодым Станкович даст шанс показать себя, а потом уже решит, кто ему подходит. Это касается и относительно молодых, вроде Умярова.
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