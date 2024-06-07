Денисов останется в «Спартаке» на следующий сезон. Станкович рассчитывает на защитника («РБ Спорт»)
Даниил Денисов останется в «Спартаке» на следующий сезон.
По информации «РБ Спорт», уход 21-летнего защитника из московского клуба в летнее трансферное окно не рассматривается. Сам Денисов не намерен покидать «Спартак», предложения от других клубов также не обсуждались.
Новый главный тренер Деян Станкович видит его в составе.
В прошедшем сезоне Денисов провел за «Спартак» 29 матчей и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
До сих по не понимаю, что делают в составе Рябчук и Классен. Чисто посредственные пассажиры. Одного оставить на скамейке для замены, второго срочно отдать.