Мутко о шестом подряд титуле «Зенита»: «Кто хочет, тот и становится чемпионом. При чем тут шансы «Динамо» и «Краснодара»? Надо хотеть»

Теги Зенит Виталий Мутко премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Виталий Мутко высказался о шестом подряд чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга завоевала чемпионство в последнем туре, до конца прошедшего сезона на титул также претендовали «Динамо» и «Краснодар». До этого пять раз подряд сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России досрочно.

«Эмоция простая. Надо хотеть стать чемпионом. При чем тут шансы «Динамо» и «Краснодара»? Вопрос в другом. Кто хочет, тот и становится чемпионом.

Я в спорте большую часть жизнь провел. Например, Легков хотел стать олимпийским чемпионом – он им стал. Это так просто с неба не падает.

У каждого есть своя стратегия. У каждого клуба должна быть своя цель, свое стремление к чему-то», – заявил бывший глава РФС и экс-президент «Зенита» в кулуарах ПМЭФ-2024.

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25 комментариев
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Да только в последнем туре вы должны сказать спасибо Краснодару , а столько пафоса поскромнее быть надо , потом удивляются что вы всенародный ненавидимый клуб!!!
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Вспомнилось-Лет ми спик фром май харт»--
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Это из разряда "кто хочет, тот и становится президентом РФ. Надо хотеть"
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Мы все команда Газпрома - не устает говорить Ротенберг. Чего Зенит 60 лет плохо хотел не имея ни одной медали в чемпионате страны ? Даже Ворошиловградская (Луганская) Заря сподобилась на чемпионство в 1972 году. Испанский стыд.
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Мы все помним как ты Спартак за уши к чемпионству тянул
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Краснодар с Динамо сделали все от них зависящее, чтобы не стать чемпионами
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В этом году остальные не смогли даже когда Зенит не хотел. В следующем Зенит наберет свои средние 65 очков и остальным еще больше нужно будет постараться чтобы обойти его.
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Надо иметь за спиной Газпром, как честно признался Ротенберг в недавней новости☝️

Ротенберг и Миллер – вот истинные творцы успеха ФК Газ.
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Хочу провести нелельку на вилле на Сейшелах с Шарлиз Террон и Скарлет Йохансон. Куда обращаться?
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Я хочу стать чемпионом. Куда записываться?
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миллионерами становятся те кто хочет...а не хочешь быть миллионером не будь им...!!!!!!!!!!!
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Что будет раньше, интересно.. Мутко помрет или таки сядет?
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Хотеть не вредно, вредно не хотеть
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Лэт ми спик фром май харт
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Что я сейчас прочитал
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Мутко синоним ...
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Хотеть мало, надо ещё смочь) )))
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Галицкий забыл у Вселенной попросить.
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Ответ евГений
Надо иметь за спиной Газпром, как честно признался Ротенберг в недавней новости☝️ Ротенберг и Миллер – вот истинные творцы успеха ФК Газ.
Без Мутко зенита вообще бы не сущестовало
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Ответ евГений
Надо иметь за спиной Газпром, как честно признался Ротенберг в недавней новости☝️ Ротенберг и Миллер – вот истинные творцы успеха ФК Газ.
А что у Луческу и Манчини не было Газпрома и Миллера?
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