Мутко о шестом подряд титуле «Зенита»: «Кто хочет, тот и становится чемпионом. При чем тут шансы «Динамо» и «Краснодара»? Надо хотеть»

Виталий Мутко высказался о шестом подряд чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга завоевала чемпионство в последнем туре, до конца прошедшего сезона на титул также претендовали «Динамо» и «Краснодар». До этого пять раз подряд сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России досрочно.

«Эмоция простая. Надо хотеть стать чемпионом. При чем тут шансы «Динамо» и «Краснодара»? Вопрос в другом. Кто хочет, тот и становится чемпионом.

Я в спорте большую часть жизнь провел. Например, Легков хотел стать олимпийским чемпионом – он им стал. Это так просто с неба не падает.

У каждого есть своя стратегия. У каждого клуба должна быть своя цель, свое стремление к чему-то», – заявил бывший глава РФС и экс-президент «Зенита» в кулуарах ПМЭФ-2024.