Мэддисон о непопадании на Евро: «Опустошен. Чувствую, что привношу что-то новое в сборную Англии. Саутгейт принял решение, которое я должен уважать»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Евро-2024 Джеймс Мэддисон Футбол

Джеймс Мэддисон высказался о невключении в заявку сборной Англии на Евро-2024.

27-летний полузащитник попал в расширенный состав англичан на чемпионат Европы в Германии, который стартует 14 июня.

Позднее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил не включать Мэддисона в итоговую заявку.

«Опустошен, что не попал [в сборную]. Я хорошо тренировался и усердно работал всю неделю, но, если быть честным с самим собой, моя форма в «Тоттенхэме», когда я вернулся после травмы во второй половине сезона, вероятно, не соответствовала тому уровню, который я сам установил, что дало Гарету повод для раздумий.

Я все еще думал, что для меня найдется место в составе из 26 человек, так как я чувствую, что привношу что-то новое и был опорой во всей отборочной кампании к Евро-2024 в Германии, но тренер принял решение, и я должен уважать его.

Я вернусь, я не сомневаюсь. Желаю ребятам удачи в Германии. Это невероятная команда и парни, которых я буквально называю своими лучшими друзьями. Я искренне надеюсь, что футбол вернется домой», – написал полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии. 

В завершившемся сезоне Мэддисон, пропустив 3 месяца из-за травмы, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 27 матчах АПЛ. Его статистика – здесь.

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7 комментариев
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Интересно, кто ему так много задонатил на стриме, чтобы он разоткровенничался?

Надеюсь, что у короля будет всё хорошо.
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Стримил бы почаще, тогда бы в сборную вызвали, все логично))
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Практически в любой другой (кроме Франции и Португалии) был бы в заявке, но у англичан конкуренция огромная
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Ответ Великий Алонсо
Ой не могу, ты такой оригинальный, ну типа футболист Мэддисон это Илья Мэддисон, ну вы поняли да)) 00=))🤡🤡🤡🤡
Честно говоря, каждый раз смешно. Кстати, здорово, Илюха.
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