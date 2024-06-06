Мэддисон о непопадании на Евро: «Опустошен. Чувствую, что привношу что-то новое в сборную Англии. Саутгейт принял решение, которое я должен уважать»
Джеймс Мэддисон высказался о невключении в заявку сборной Англии на Евро-2024.
27-летний полузащитник попал в расширенный состав англичан на чемпионат Европы в Германии, который стартует 14 июня.
Позднее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил не включать Мэддисона в итоговую заявку.
«Опустошен, что не попал [в сборную]. Я хорошо тренировался и усердно работал всю неделю, но, если быть честным с самим собой, моя форма в «Тоттенхэме», когда я вернулся после травмы во второй половине сезона, вероятно, не соответствовала тому уровню, который я сам установил, что дало Гарету повод для раздумий.
Я все еще думал, что для меня найдется место в составе из 26 человек, так как я чувствую, что привношу что-то новое и был опорой во всей отборочной кампании к Евро-2024 в Германии, но тренер принял решение, и я должен уважать его.
Я вернусь, я не сомневаюсь. Желаю ребятам удачи в Германии. Это невероятная команда и парни, которых я буквально называю своими лучшими друзьями. Я искренне надеюсь, что футбол вернется домой», – написал полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии.
В завершившемся сезоне Мэддисон, пропустив 3 месяца из-за травмы, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 27 матчах АПЛ. Его статистика – здесь.
Надеюсь, что у короля будет всё хорошо.