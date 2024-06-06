Мэддисон о непопадании на Евро: «Опустошен. Чувствую, что привношу что-то новое в сборную Англии. Саутгейт принял решение, которое я должен уважать»

Джеймс Мэддисон высказался о невключении в заявку сборной Англии на Евро-2024.

27-летний полузащитник попал в расширенный состав англичан на чемпионат Европы в Германии, который стартует 14 июня.

Позднее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил не включать в итоговую заявку.

«Опустошен, что не попал [в сборную]. Я хорошо тренировался и усердно работал всю неделю, но, если быть честным с самим собой, моя форма в «Тоттенхэме», когда я вернулся после травмы во второй половине сезона, вероятно, не соответствовала тому уровню, который я сам установил, что дало Гарету повод для раздумий.

Я все еще думал, что для меня найдется место в составе из 26 человек, так как я чувствую, что привношу что-то новое и был опорой во всей отборочной кампании к в Германии, но тренер принял решение, и я должен уважать его.

Я вернусь, я не сомневаюсь. Желаю ребятам удачи в Германии. Это невероятная команда и парни, которых я буквально называю своими лучшими друзьями. Я искренне надеюсь, что футбол вернется домой», – написал полузащитник « » и сборной Англии.

В завершившемся сезоне Мэддисон, пропустив 3 месяца из-за травмы, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 27 матчах . Его статистика – здесь.