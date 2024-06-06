Тренер Беларуси о бане РФ: «Для меня, Европы и России это плохо. Футболу это не помогает. Должны играть сильнейшие в турнирах»

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Тренер сборной Беларуси прокомментировал отстранение России.

УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года отстранили сборную и российские клубы от участия в турнирах под своей эгидой.

– Чтобы вы могли посоветовать российским футболистам, которые не могут играть на международном уровне? И как вы сами относитесь к санкциям к российскому спорту?

– Непростая ситуация. Мое мнение вряд ли что‑то изменит. Футболу это не помогает, игрокам могу сказать: бывают такие ситуации, когда мы ничего не можем сделать. Ситуация для российских футболистов плохая.

Для меня это плохо, для Европы и России – тоже. В нормальной ситуации в европейских турнирах должны играть все сильнейшие команды, которые находятся в УЕФА. Для футбола это будет лучше, – сказал Карлос Алос Феррер.

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1 комментарий
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Так все сильнейшие и играют.
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