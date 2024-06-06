Карпин не считает матч с Францией в 1999-м главным в карьере: «Главный был с Украиной, в котором мы упустили победу»

Валерий Карпин не считает матч с Францией в 1999-м главным в карьере.

В отборе на Евро‑2000 сборная России в гостях победила французов со счетом 3:2. Карпин стал автором победного гола.

– Вчера исполнилось 25 лет с победы над французами. Самая главная игра в вашей карьере?

– Не считаю так. К сожалению, главный матч был с Украиной, в котором мы упустили победу на последних минутах. А матч с Францией запомнился неожиданной победой над чемпионами мира на выезде, на «Стад де Франс» они не проигрывали 10 лет. Но радость была недолгой, потому что через три дня была игра с Исландией, – сказал главный тренер сборной России.

Напомним, встреча с (1:1) в «Лужниках» стала заключительной в квалификации Евро-2000. Россия потеряла очки и не вышла в финальную стадию Евро.