Карпин не считает матч с Францией в 1999-м главным в карьере: «Главный был с Украиной, в котором мы упустили победу»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Франции по футболу Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин не считает матч с Францией в 1999-м главным в карьере.

В отборе на Евро‑2000 сборная России в гостях победила французов со счетом 3:2. Карпин стал автором победного гола.

– Вчера исполнилось 25 лет с победы над французами. Самая главная игра в вашей карьере?

– Не считаю так. К сожалению, главный матч был с Украиной, в котором мы упустили победу на последних минутах. А матч с Францией запомнился неожиданной победой над чемпионами мира на выезде, на «Стад де Франс» они не проигрывали 10 лет. Но радость была недолгой, потому что через три дня была игра с Исландией, – сказал главный тренер сборной России.

Напомним, встреча с Украиной (1:1) в «Лужниках» стала заключительной в квалификации Евро-2000. Россия потеряла очки и не вышла в финальную стадию Евро.

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1 комментарий
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Памятная была игра. Тогда воротник Филимонов обнулил все шансы на выход! Ну а что мы хотели, человек приехал бабочек ловить, а тут неожиданно футбол был)
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