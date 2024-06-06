Миранчук о победе в Лиге Европы с «Аталантой»: «Получилось войти в историю. Внутренних изменений нет, я все тот же»

Алексей Миранчук заявил, что всегда мечтал выиграть еврокубковый трофей.

« » 22 мая обыграла «Байер» в финале (3:0) и выиграла первый еврокубок в своей истории.

– Ты завоевал европейский трофей, это как‑то изменило тебя? Психологически?

– Рано что‑то говорить об изменениях в себе. Мечтал что‑то выиграть, получилось выиграть и войти в историю. Внутренних изменений нет, может быть, позже что‑то и случится, но на данный момент я все тот же.

– Как оцените прием в нашей стране?

– Встретили очень гостеприимно, хлеб да соль. Хорошая погода, хороший город, зеленый. Хотелось бы показать качественный футбол для болельщиков, с голами, завершить сезон на хорошей ноте, – сказал .

28-летний россиянин провел 10 матчей в победном для итальянского клуба розыгрыше турнира. В финале с «Байером» (3:0) он остался в запасе.