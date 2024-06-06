Магуайр о непопадании на Евро: «Я раздавлен. Для меня представлять Англию – высшая честь»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия травмы Евро-2024 Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр высказался о невключении в заявку сборной Англии на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Юнайтед» пропустит чемпионат Европы из-за травмы икроножной мышцы. 

«Я опустошен, потому что меня не выбрали в состав сборной Англии на Евро этим летом.

Несмотря на все мои усилия, я не смог преодолеть травму икроножной мышцы. Возможно, я слишком сильно напрягался, чтобы быстрее восстановиться. Я абсолютно раздавлен.

Для меня представлять Англию – это высшая честь. Это значит для меня все. Если я не могу помочь команде как игрок, я буду поддерживать их как болельщик – вместе с остальной страной. Вперед, парни, побеждайте.

Теперь я вернусь под наблюдение медицинской команды «Манчестер Юнайтед», чтобы подготовиться к следующему сезону», – написал защитник «МЮ».

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4 комментария
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Не напрягайся - будешь здоровей..
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Жаль его. Он честно работал и старался в этом сезоне, не в последнюю очередь ради попадания со сборной на Евро. А в итоге такой облом.
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