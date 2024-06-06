Гол «Машук-КМВ» «Химику» ударом с центра поля на 3-й секунде признан самым быстрым в истории российского футбола

«Машук-КМВ» забил самый быстрый гол в истории российского футбола.

В матче LEON Второй лиги А группы «Серебро» полузащитник «Машук-КМВ» Николай Иванов забил ударом с центра поля сразу после начала игры. Мяч влетел в сетку на 3-й секунде матча.

Сегодня стало известно, что Реестр рекордов России официально подтвердил, что Иванов стал автором самого быстрого гола в истории российского футбола.