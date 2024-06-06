Гол «Машук-КМВ» «Химику» ударом с центра поля на 3-й секунде признан самым быстрым в истории российского футбола

Теги премьер-лига Россия Машук-КМВ рекорды Химик Вторая лига А Футбол

«Машук-КМВ» забил самый быстрый гол в истории российского футбола.

В матче LEON Второй лиги А группы «Серебро» полузащитник «Машук-КМВ» Николай Иванов забил ударом с центра поля сразу после начала игры. Мяч влетел в сетку на 3-й секунде матча.

Сегодня стало известно, что Реестр рекордов России официально подтвердил, что Иванов стал автором самого быстрого гола в истории российского футбола. 

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7 комментариев
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Ну написали бы, что Машук КМВ из горда Красавец Пятигорск!!!
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Приз Пушкаша автору
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Ответ Теория черного лебедя
Я бы посмотрел на гол, забитый за 0,005 сотых тысячных секунды, как сказал комментатор) Это же с какой силой нужно пробить
11 километров в секунду скорость мяча получается, энергия мяча ≈ 11,5 тонн тротила
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Я бы посмотрел на гол, забитый за 0,005 сотых тысячных секунды, как сказал комментатор) Это же с какой силой нужно пробить
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Круто! Родной Машук попал в рекордсмены! 😍
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Ответ Alex Ekimov
Ну написали бы, что Машук КМВ из горда Красавец Пятигорск!!!
Так по названию и так понятно что в Пятигорске)
какой ещё город обволакивает Машук
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Ответ Coffee Pjesht
11 километров в секунду скорость мяча получается, энергия мяча ≈ 11,5 тонн тротила
Неплохо. Получается сетку на воротах нужно будет натянуть потуже, а мячик сшить какими-нибудь титановыми нитями
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