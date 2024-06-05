«Локомотив» продлит контракт с Галактионовым минимум на 2 года: «Решение принципиально принято»

«Локомотив» продлит контракт с Михаилом Галактионовым.

Об этом рассказал председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.

«Контракт с главным тренером « » будет продлен, решение принципиально принято. Соглашение будет рассчитано как минимум на два года.

Можно спокойно работать, тот полученный опыт, который был наработан за последние полтора сезона непосредственно в «Локомотиве», можно будет преобразовывать в результат», – сказал Нагорных.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. В сезоне Мир РПЛ-2023/24 железнодорожники заняли четвертое место, набрав 53 очка.