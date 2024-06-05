«Локомотив» продлит контракт с Галактионовым минимум на 2 года: «Решение принципиально принято»
«Локомотив» продлит контракт с Михаилом Галактионовым.
Об этом рассказал председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.
«Контракт с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым будет продлен, решение принципиально принято. Соглашение будет рассчитано как минимум на два года.
Можно спокойно работать, тот полученный опыт, который был наработан за последние полтора сезона непосредственно в «Локомотиве», можно будет преобразовывать в результат», – сказал Нагорных.
Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. В сезоне Мир РПЛ-2023/24 железнодорожники заняли четвертое место, набрав 53 очка.
Так вот. Из минусов - оборонительные характеристики - команда много даёт создавать моментов у своих ворот и наносить удары, также одно время прям много пропускали со стандартов (но в последних турах это исправили).
Если говорить о плюсах, то Локомотив:
— вторая лучшая команда лиги по передачам внутри штрафной (299) - в среднем по сезону Локомотив много отдает под удар и много бьет.
— пятая лучшая команда лиги по ударам за игру (13.6)
— шестая лучшая команда лиги по xG (40.55)
— четвертая лучшая команда лиги по xG без учета пенальти (39.04)
— пятая лучшая команда лиги по прессингу (PPDA = 9.55). Выше только Краснодар, Спартак, Факел и Ростов.
— Локомотив меньше всех в лиге играет длинными передачами и практически меньше всех кроссами (третьи с конца). То есть все атаки идут через короткие передачи и передачи вразрез.
https://fclmnews.ru/blog/126071-tehnicheskie.html
В общем, есть с чем работать, и при условии грамотного точечного усиления и налаживания защиты команда сможет решать высокие задачи.