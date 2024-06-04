Барриос о трех трофеях «Зенита»: «Лучший сезон в России для меня. Останусь в клубе на следующий сезон, конечно»

Вильмар Барриос высказался о том, что «Зенит» взял три трофея за сезон.

В прошедшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионства в Мир , а также стал обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.

«В целом это можно назвать моим лучшим сезоном в России. Сезон был очень тяжелым, но нам удалось завоевать три трофея, теперь мы готовимся к матчу за Суперкубок.

Конечно, я останусь в « » на следующий сезон. Самый важный момент сезона? Самое важное, что мы завоевали три трофея, все победы были важны, побежать всегда хорошо», – сказал полузащитник «Зенита».

Петербургский клуб сыграет с « » в матче за 13 июля.

выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 29 матчей в чемпионате России и сделал 2 результативные передачи.