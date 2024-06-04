Барриос о трех трофеях «Зенита»: «Лучший сезон в России для меня. Останусь в клубе на следующий сезон, конечно»
Вильмар Барриос высказался о том, что «Зенит» взял три трофея за сезон.
В прошедшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионства в Мир РПЛ, а также стал обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.
«В целом это можно назвать моим лучшим сезоном в России. Сезон был очень тяжелым, но нам удалось завоевать три трофея, теперь мы готовимся к матчу за Суперкубок.
Конечно, я останусь в «Зените» на следующий сезон. Самый важный момент сезона? Самое важное, что мы завоевали три трофея, все победы были важны, побежать всегда хорошо», – сказал полузащитник «Зенита».
Петербургский клуб сыграет с «Краснодаром» в матче за Olimpbet Суперкубок России 13 июля.
Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 29 матчей в чемпионате России и сделал 2 результативные передачи.
Но ведь все инсайдеры-масковцы практически каждое межсезонье писали о конфликте Барриоса с клубом и его уходе, как же так, они что, нам лгали?!
А Терлецкий плачет до сих пор и не может остановиться.
Все комменты от тебя, которые мне попадались, - это нытьё и обгаживание игроков и тренеров Зенита.