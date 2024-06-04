Барриос о трех трофеях «Зенита»: «Лучший сезон в России для меня. Останусь в клубе на следующий сезон, конечно»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Вильмар Барриос ТАСС Футбол

Вильмар Барриос высказался о том, что «Зенит» взял три трофея за сезон.

В прошедшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионства в Мир РПЛ, а также стал обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.

«В целом это можно назвать моим лучшим сезоном в России. Сезон был очень тяжелым, но нам удалось завоевать три трофея, теперь мы готовимся к матчу за Суперкубок.

Конечно, я останусь в «Зените» на следующий сезон. Самый важный момент сезона? Самое важное, что мы завоевали три трофея, все победы были важны, побежать всегда хорошо», – сказал полузащитник «Зенита». 

Петербургский клуб сыграет с «Краснодаром» в матче за Olimpbet Суперкубок России 13 июля.

Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 29 матчей в чемпионате России и сделал 2 результативные передачи.

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6 комментариев
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Каждое такое заявление зенитовцев вызывает взрыв ненависти и зубовный скрежет в городе Москве. А ведь каждый год надеются что Зенит развалится и игроки разбегутся.
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Абаждите!
Но ведь все инсайдеры-масковцы практически каждое межсезонье писали о конфликте Барриоса с клубом и его уходе, как же так, они что, нам лгали?!
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На мой личный взгляд игру Зенита, а соответственно и результат в первую очередь определяют три игрока: Вендел,Клаудиньо и Барриос. Так что успехов тебе Вильмар , и чтобы травмы обходили стороной!
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С этой новости где-то всплакнули Кузьмич и Борзыкин.
А Терлецкий плачет до сих пор и не может остановиться.
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Ответ Владислав88
А теперь ему тупо поздно куда-то иди, 31-летниц игрок, не соответствующий уровню сборной колумбии и 2 не играющий в еврокубков. РПЛ для Европы как чеммоната Казахстана или ОАЭ плюс-минус
Чувак, а ты точно за Зенит болеешь?
Все комменты от тебя, которые мне попадались, - это нытьё и обгаживание игроков и тренеров Зенита.
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