Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград претендуют на проведение матча за Суперкубок России

Несколько городов претендуют на проведение OLIMPBET Суперкубка России.

По информации « », матч за трофей готовы провести Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград. Место проведения встречи определит бюро исполкома РФС.

Игра запланирована на 13 июля, разыграют чемпион России и обладатель Кубка страны.

Чемпионский титул в сезоне-2023/24 завоевал « », он же встретится с «Балтикой» в финале Фонбет Кубка России 2 июня. Если этот трофей тоже достанется петербуржцам, то в матче за Суперкубок они сыграют против серебряного призера чемпионата « ».