Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград претендуют на проведение матча за Суперкубок России

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Матч ТВ Футбол

Несколько городов претендуют на проведение OLIMPBET Суперкубка России.

По информации «Матч ТВ», матч за трофей готовы провести Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград. Место проведения встречи определит бюро исполкома РФС. 

Игра запланирована на 13 июля, Суперкубок разыграют чемпион России и обладатель Кубка страны.

Чемпионский титул в сезоне-2023/24 завоевал «Зенит», он же встретится с «Балтикой» в финале Фонбет Кубка России 2 июня. Если этот трофей тоже достанется петербуржцам, то в матче за Суперкубок они сыграют против серебряного призера чемпионата «Краснодара».

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48 комментариев
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Пусть будет Саранск, хоть стадион используют по назначению
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Краснодар и Ростов-на-Дону точно минусанут из-за закрытых аэропортов, в Екатеринбург тоже думаю не захотят тащиться в начале сезона.
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Ответ Шухрат Кесикбаев
объективно лучше всего провести в екб
А в чем объективность кроме "Урал в любимых" у вас?)
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А может в Якутске? Приличный стадион там есть.
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Ответ dimonivanov
А может в Якутске? Приличный стадион там есть.
Якутск? Покрутим еще..
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
А в Краснодаре нормально?
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Играть дома вообще не спортивно, или только для Зенита?
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А слабо провести там, где нет команд РПЛ? Где там новые стадионы строили? В Саранске, например?
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В Калининграде менее 500 000 населения, а стадион в числе лидеров по посещаемости, и зрители очень доброжелательны и гостеприимны. Считаю самая достойная кандидатура.
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2 июля в Волгограде будет такая духота, что только отчаянные пойдут на стадион)
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Если Зенит возьмёт Кубок и сделает дубль, то в награду должен получить домашний Суперкубок.
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В Калининграде точно полный стадион будет,на крайняк в Самаре можно.
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Ответ rarog
Пусть будет Саранск, хоть стадион используют по назначению
он уже бурьяном зарос наверное за столько времени простоя
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Я радостный)
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Ответ Доктор Верховцев
А слабо провести там, где нет команд РПЛ? Где там новые стадионы строили? В Саранске, например?
Волгоград
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Ответ Доктор Верховцев
А слабо провести там, где нет команд РПЛ? Где там новые стадионы строили? В Саранске, например?
в Калининграде нет, уже
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Ответ maks44
Надо Волгоград порадовать большим футболом.
Не очень удачное место из-за безумной жары летом.
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Ответ Один живой
Если бы не логистика, то однозначно Краснодар. А так Самара, Калининград, Нижний. Выбор большой.
Краснодар - Зенит, весьма вероятно, сыграют за этот трофей, а вы предлагаете в Краснодаре. Логистика тут совсем не при чём. Тогда уж Волгоград. Там точно будет полный стадион.
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Ответ -DF-
Кстати, появилась тут мысль одна. Если Зенит победит Балтику в Кубке, то в Суперкубке он встретится с Краснодаром. И вполне может быть, что Семак не станет упираться и выставлять основной состав на этот матч, а сыграет молодежью и подосновой, чтобы, во-первых, основные игроки отдохнули побольше, а во-вторых, дать возможность Галицкому получить столь желанный трофей.
Богданыч никогда так не делал. С чего бы ему это делать сейчас?
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Ответ khuligan
он уже бурьяном зарос наверное за столько времени простоя
Скосят
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Зенит Балтика,
конечно Калининград.
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Если бы не логистика, то однозначно Краснодар. А так Самара, Калининград, Нижний. Выбор большой.
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Играть нужно на самом лучшем стадионе вне РПЛ.
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Будет жеребьёвка?
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