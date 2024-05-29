Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград претендуют на проведение матча за Суперкубок России
Несколько городов претендуют на проведение OLIMPBET Суперкубка России.
По информации «Матч ТВ», матч за трофей готовы провести Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград. Место проведения встречи определит бюро исполкома РФС.
Игра запланирована на 13 июля, Суперкубок разыграют чемпион России и обладатель Кубка страны.
Чемпионский титул в сезоне-2023/24 завоевал «Зенит», он же встретится с «Балтикой» в финале Фонбет Кубка России 2 июня. Если этот трофей тоже достанется петербуржцам, то в матче за Суперкубок они сыграют против серебряного призера чемпионата «Краснодара».
конечно Калининград.