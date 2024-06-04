«Юве» может обменять Маккенни на Дугласа Луиса из «Астон Виллы»
«Ювентус» может обменять Уэстона Маккенни на Дугласа Луиса из «Астон Виллы».
Переговоры осложняются разной стоимостью футболистов.
«Ювентус» нацелился на трансфер Дугласа Луиса. 26-летний полузащитник оценивается «Астон Виллой» в 60 миллионов евро. Английский клуб в свою очередь заинтересован в 25-летнем хавбеке «Ювентуса» Уэстоне Маккенни и работает над обменом.
Бразильский полузащитник требует 6,5 миллиона евро за сезон, его действующее соглашение с «Астон Виллой» рассчитано до 2026 года. У Маккенни остался один год по контракту с «Ювентусом». Американец оценивается туринцами в 30 миллионов.
В завершившемся сезоне Дуглас Луис провел 35 матчей в АПЛ, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.
На счету Маккенни 34 игры за «Ювентус» в Серии А и 7 голевых передач.