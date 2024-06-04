«Юве» может обменять Маккенни на Дугласа Луиса из «Астон Виллы»

«Ювентус» может обменять Уэстона Маккенни на Дугласа Луиса из «Астон Виллы».

Переговоры осложняются разной стоимостью футболистов.

«Ювентус» нацелился на трансфер . 26-летний полузащитник оценивается «Астон Виллой» в 60 миллионов евро. Английский клуб в свою очередь заинтересован в 25-летнем хавбеке « » и работает над обменом.

Бразильский полузащитник требует 6,5 миллиона евро за сезон, его действующее соглашение с « » рассчитано до 2026 года. У Маккенни остался один год по контракту с «Ювентусом». Американец оценивается туринцами в 30 миллионов.

В завершившемся сезоне Дуглас Луис провел 35 матчей в АПЛ, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

На счету Маккенни 34 игры за «Ювентус» в Серии А и 7 голевых передач.