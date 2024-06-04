«Юве» может обменять Маккенни на Дугласа Луиса из «Астон Виллы»

Теги Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Дуглас Луис Уэстон Маккенни Футбол

«Ювентус» может обменять Уэстона Маккенни на Дугласа Луиса из «Астон Виллы».

Переговоры осложняются разной стоимостью футболистов.

«Ювентус» нацелился на трансфер Дугласа Луиса. 26-летний полузащитник оценивается «Астон Виллой» в 60 миллионов евро. Английский клуб в свою очередь заинтересован в 25-летнем хавбеке «Ювентуса» Уэстоне Маккенни и работает над обменом.

Бразильский полузащитник требует 6,5 миллиона евро за сезон, его действующее соглашение с «Астон Виллой» рассчитано до 2026 года. У Маккенни остался один год по контракту с «Ювентусом». Американец оценивается туринцами в 30 миллионов.

В завершившемся сезоне Дуглас Луис провел 35 матчей в АПЛ, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. 

На счету Маккенни 34 игры за «Ювентус» в Серии А и 7 голевых передач.

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7 комментариев
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Если это произойдет -поневоле задумаешься об адекватности руководства Виллы-)
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Ответ Bob_Stone
Астон Вилле только И не хватало менять Лидера на Лавочника с синдромом Бургера Кинга 😄
Маккенни, к сожалению, не лавочник. Он начинал в старте матчей 30 лиги
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Там ещё и баба в Астон Вилле, так что такая сделка маловероятна.
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слишком хорошо чтоб правдой быть
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Ответ pit4er
Маккенни, к сожалению, не лавочник. Он начинал в старте матчей 30 лиги
Дуглас. Играет ключевую Роль , Работяга по всему полю , а Маккени имеет проблемы с Дисциплиной и лишним весом , Астон Вилле , считаю , это точно не нужно
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Ответ Ромарио
Если это произойдет -поневоле задумаешься об адекватности руководства Виллы-)
Да на самом деле руководство АВ поняло, что игрок со своим потолком, вот и пытается спихнуть, пока есть спрос.
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