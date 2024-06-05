Алаев о стыках: «2+2 – оптимальная схема. Клубы говорят, что у нас самая большая ротация в Европе, но я за то, чтобы не менять систему. Лицензированию нужна перенастройка»

Александр Алаев высказался о возможном сокращении стыковых матчей до одной пары.

Сейчас между Мир РПЛ и Мелбет Первой лигой проводятся 2 стыковых матча, в которых участвуют 13-я и 14-я команды высшей лиги и 3-й и 4-й клубы Первой лиги.

– Официальных обращений на эту тему не было. Аргументация, которую приводят клубы, – что у нас самая большая ротация среди европейских лиг, у нас может обновиться 25 процентов участников за сезон. Ближайшая к нам, наверное, Турция.

Я за то, чтобы не менять систему. В первую очередь это спортивное состязание, но и наша главная боль. В лигу заходят многоуважаемые команды, мы их любим и уважаем, но что имеем?

Поздравляю « », это частный клуб, дай бог реализует все планы, но они будут вынуждены делить стадион с «Крыльями Советов». Мы понимаем, что газон стадиона в Самаре… Но «Акрон» заслужил, он имеет право играть. Похожая ситуация была бы, если бы вышла « » – они играли бы на «Динамо».

– Вы за сохранение двух стыков?

– 2+2 – оптимальная схема с точки зрения спорта. Но, к сожалению, наши системы лицензирования, взаимодействия лиг работает не так четко. Лига должна становиться сильнее. Я с большим уважением отношусь ко всем клубам, но давайте честно ответим на вопрос: «Какую добавочную стоимость принесут вошедшие клубы?»

Возможно, в будущем мы должны сделать единую систему финансирования и лиги. Я не призываю, этот вопрос надо изучать. У нас есть пример « », который объективно был не готов к РПЛ, несмотря на получение лицензии. Возможно, лига могла бы ему помочь с установкой системы Fan ID, но у ФНЛ на это нет ресурсов.

Видимо, действующая система лицензирования нуждается в перенастройке. «Акрон», играющий в Самаре, «Родина», которая могла бы играть на «Динамо», не делают сильнее РПЛ, – сказал президент Мир РПЛ в шоу «Это футбол, брат!»