Алаев о стыках: «2+2 – оптимальная схема. Клубы говорят, что у нас самая большая ротация в Европе, но я за то, чтобы не менять систему. Лицензированию нужна перенастройка»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Александр Алаев календарь Акрон Родина Москва Это футбол, брат! Переходные матчи РПЛ - Первая лига Футбол

Александр Алаев высказался о возможном сокращении стыковых матчей до одной пары.

Сейчас между Мир РПЛ и Мелбет Первой лигой проводятся 2 стыковых матча, в которых участвуют 13-я и 14-я команды высшей лиги и 3-й и 4-й клубы Первой лиги.

– Официальных обращений на эту тему не было. Аргументация, которую приводят клубы, – что у нас самая большая ротация среди европейских лиг, у нас может обновиться 25 процентов участников за сезон. Ближайшая к нам, наверное, Турция.

Я за то, чтобы не менять систему. В первую очередь это спортивное состязание, но и наша главная боль. В лигу заходят многоуважаемые команды, мы их любим и уважаем, но что имеем?

Поздравляю «Акрон», это частный клуб, дай бог реализует все планы, но они будут вынуждены делить стадион с «Крыльями Советов». Мы понимаем, что газон стадиона в Самаре… Но «Акрон» заслужил, он имеет право играть. Похожая ситуация была бы, если бы вышла «Родина» – они играли бы на «Динамо».

– Вы за сохранение двух стыков?

– 2+2 – оптимальная схема с точки зрения спорта. Но, к сожалению, наши системы лицензирования, взаимодействия лиг работает не так четко. Лига должна становиться сильнее. Я с большим уважением отношусь ко всем клубам, но давайте честно ответим на вопрос: «Какую добавочную стоимость принесут вошедшие клубы?»

Возможно, в будущем мы должны сделать единую систему финансирования РПЛ и Первой лиги. Я не призываю, этот вопрос надо изучать. У нас есть пример «Арсенала», который объективно был не готов к РПЛ, несмотря на получение лицензии. Возможно, лига могла бы ему помочь с установкой системы Fan ID, но у ФНЛ на это нет ресурсов.

Видимо, действующая система лицензирования нуждается в перенастройке. «Акрон», играющий в Самаре, «Родина», которая могла бы играть на «Динамо», не делают сильнее РПЛ, – сказал президент Мир РПЛ в шоу «Это футбол, брат!»

16 комментариев
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2+2 - оптимально. Исчезло болото и вместе с ним исчезли договорняки, ибо никто не хочет попадать в стыки.
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Ни чего не надо внизу менять, все теперь борются до последнего тура, отличная заруба получилась в этом году, ни кто ни кому игры не сдает. Новички со временем все сделают, а если не выходить новым командам, так и будем на одном месте топтаться, а так гляди и новые еще стадионы кто построит.
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+11
Ответ Cearvm
По-моему, введение стыков наоборот очень странное. Раньше спокойно вылетали 2 и выходили 2, было все понятно + даже тогда случались эксцессы по стадионам. Сейчас в теории может выйти 4 новые команды, но для чего, если проблема с лицензированием осталась прежней? Лигу они тоже не усиливают, зато при частом вылете команды теряют бюджет и состав, т.е. нижняя часть таблицы еще сильнее размывается по качеству. Если так важен элемент шоу, предлагаю плей-офф 2-5 мест Первой лиги за вторую команду в РПЛ (на манер Чемпионшипа, где с 3 по 6) и все.
Это не для эшоу сделано,а чтоб команды внизу турнирной таблицы,не бросали играть,за 7-8 туров до конца чемпионата,так как обезопасили себя от вылета, сколько в этом году команд до последнего тура боролись?6-7,а так бы они бросили играть в туре 23
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+8
Ответ Cearvm
По-моему, введение стыков наоборот очень странное. Раньше спокойно вылетали 2 и выходили 2, было все понятно + даже тогда случались эксцессы по стадионам. Сейчас в теории может выйти 4 новые команды, но для чего, если проблема с лицензированием осталась прежней? Лигу они тоже не усиливают, зато при частом вылете команды теряют бюджет и состав, т.е. нижняя часть таблицы еще сильнее размывается по качеству. Если так важен элемент шоу, предлагаю плей-офф 2-5 мест Первой лиги за вторую команду в РПЛ (на манер Чемпионшипа, где с 3 по 6) и все.
Просто, на мой взгляд, нужно упростить лицензирование в РПЛ. Снизить требования
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Ответ StHappyOne
Давно пора закрытая коммерческая лига с 2 конференциями. И стадионы не будут вылетать, и учитывая масштаб стран спокойно можно 20-22 клуба набрать
В закрытой лиге болото внизу обеспечено. Будут команды, играющие "через сезон". Годик поиграют с одной победой и двумя ничьими, годик получше. Всё равно не вылетает никто.
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Ответ SMART789
ротация 12% до 25% она только если 13 и 14 команда РПЛ хуже чем 3 и 4 в фнл
В этом сезоне 18.75))
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Хорошо, что Родина не попала в стыки! За чем такие клубы без болельщиков 👎на играется хозяин и бросит игрушку, нужны десятилетия,чтоб появился настоящий болельщик!!!! Галицкий один такой!!!!! А всякие Тосно и т п.. Со временем исчезают, думаю и Акрон не надолго в нашем футболе!!!!!
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Выплаты за первые два места в ФНЛ и победу в стыках должны быть такими, чтоб на них систему фан айди провинциальный клуб смог поставить.

Вы же сами постепенно превращаете вышку в закрытую лигу непомерными требованиями к регламенту по стадионам
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Наоборот нужно 3+2, чтобы внизу ещё сильнее боролись
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