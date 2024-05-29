Гершкович о налоге на иностранных тренеров: «10 млн рублей – вполне разумная цифра, деньги шли на развитие детско-юношеского футбола. Отпали люди, которые пачками приезжали, тренеры по ручному мячу»

Михаил Гершкович высказался за принятие налога на иностранных тренеров.

«Я уверен, что надо опять вернуться к налогу на иностранных тренеров. В свое время это сыграло очень большую роль – сразу отпали люди, которые пачками сюда приезжали, в том числе тренеры по ручному мячу.

Сегодня надо вновь внедрить такую налоговую систему. Если ведущий клуб приглашает ведущего специалиста, то уровень налога по сравнению с контрактом не составит даже одного процента. Я думаю, что этот вопрос назрел.

Тогда было 10 миллионов рублей, я думаю, что это вполне разумная цифра. Причем все деньги, которые тогда поступали, шли на развитие детско-юношеского футбола, наша организация не получала ни копейки. Деньги могут идти в том числе на подготовку детских и профессиональных тренеров. Об этом надо опять начать разговор», – сказал член исполкома и председатель Объединения отечественных тренеров по футболу .

Налог на иностранных тренеров действовал в российском футболе с 2013 по 2015 год.

В минувшем сезоне команды возглавляли восемь иностранцев: Владимир Ивич («Краснодар»), Марцел Личка («Динамо»), Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович (оба – «Спартак»), Иржи Ярошик и Давид Деограсия (оба – «Оренбург»), Саша Илич («Пари НН»), Роберт Морено («Сочи»).