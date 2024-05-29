Гершкович о налоге на иностранных тренеров: «10 млн рублей – вполне разумная цифра, деньги шли на развитие детско-юношеского футбола. Отпали люди, которые пачками приезжали, тренеры по ручному мячу»

Теги премьер-лига Россия РФС Михаил Гершкович детский футбол ТАСС деньги Футбол

Михаил Гершкович высказался за принятие налога на иностранных тренеров.

«Я уверен, что надо опять вернуться к налогу на иностранных тренеров. В свое время это сыграло очень большую роль – сразу отпали люди, которые пачками сюда приезжали, в том числе тренеры по ручному мячу.

Сегодня надо вновь внедрить такую налоговую систему. Если ведущий клуб приглашает ведущего специалиста, то уровень налога по сравнению с контрактом не составит даже одного процента. Я думаю, что этот вопрос назрел.

Тогда было 10 миллионов рублей, я думаю, что это вполне разумная цифра. Причем все деньги, которые тогда поступали, шли на развитие детско-юношеского футбола, наша организация не получала ни копейки. Деньги могут идти в том числе на подготовку детских и профессиональных тренеров. Об этом надо опять начать разговор», – сказал член исполкома РФС и председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович.

Налог на иностранных тренеров действовал в российском футболе с 2013 по 2015 год.

В минувшем сезоне команды РПЛ возглавляли восемь иностранцев: Владимир Ивич («Краснодар»), Марцел Личка («Динамо»), Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович (оба – «Спартак»), Иржи Ярошик и Давид Деограсия (оба – «Оренбург»), Саша Илич («Пари НН»), Роберт Морено («Сочи»).

12 комментариев
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Опять под шумок хочет навариться, уже проходили
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"Налог на иностранных спецов, и все средства на детский футбол.."
Сколько лет уже про это говорит?
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Когда увидел новость про повышение налогов и стряхнул с себя нафталин
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Им сколько не дай все равно украдут, а дети и старики это лучшая история. Капните в пенсионном фонде вот, где миллиарды лежат
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С ветераном Торпедо Кавазашвили из одной палаты что-ли вещает?
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Убить дракона, видимо, он пересмотрел, как и многие другие
фильму 30 лет, а актуален как никогда
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У нас из отечественных тренеров один Семак еще хоть как-то похож на тренера, дальше все! Болото! А все почему? Потому что у нас систему разваливали такие вот специалисты как Гершкович
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Очередные глупости. 10 млн руб. не та сумма которая помешает,что бы приехал тренер иностранец.Прсото прямо пусть гешкович,скажет,что хотим доить клубы,КДК же для этого мало.
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"наша организация не получала ни копейки. Деньги могут идти в том числе на подготовку детских и профессиональных тренеров. "(С) ----Ну не верю я! Сразу вспоминаются строки " И наши отцы никогда не солгут нам, они не умеют лгать, как волк не умеет есть мясо, как птицы не умеют лететь!"(С)
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Мне хватало, задумчиво добавил Гершкович...
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Ответ Сергей Лютый
У нас из отечественных тренеров один Семак еще хоть как-то похож на тренера, дальше все! Болото! А все почему? Потому что у нас систему разваливали такие вот специалисты как Гершкович
Чем Семак похож на тренера?
Обычный физрук, его посредственный тренерский уровень был сразу виден в Европе, последний чемп он вообще чуть не слил - и это с Зенитом, который тут вне конкуренции🤡
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