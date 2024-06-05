Экс-вратарь ЦСКА Новиков о бразильцах «Зенита»: «Футбол для них – единственный способ выбраться из нищеты и трущоб порой. Они так просто свои места не отдадут»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Валерий Новиков Данил Круговой Футбол

Валерий Новиков высказался о бразильских футболистах.

Ранее Данил Круговой высказался о конкуренции с Дугласом Сантосом и отметил, что легионеры «Зенита» имеют привилегированное положение.

«Круговой жаловался, что бразильцы играли в основе, если даже и опаздывали на сборы? Давайте не будем говорить о дисциплине, ведь у бразильцев с ней особая история. Давайте лучше поговорим об игровых качествах этих футболистов.

Здесь важно понять, что в Бразилии игра в футбол это не просто возможное средство заработка, а порой – единственный способ выбраться из нищеты и трущоб. Вы представляете, через что они проходят в трущобах, прежде чем приехать к нам? Они так просто свои места не отдадут и подвинуть их очень тяжело.

Я не удивляюсь совершенно, что эти ребята могут погулять в отпуске, опоздать на сборы и сразу же посадить наших футболистов на скамейку. Бразильцы даже в отпуске постоянно гоняют мяч у себя дома с соседями по двору.

Это уникальный футбольный народ, который отличается особой техникой и взглядом на футбол. Что нужно россиянам, чтобы начать играть как легионеры из Бразилии? Родиться в Бразилии, пожалуй. Если серьезно, то у меня нет ответа на такой вопрос», – сказал бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков.

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9 комментариев
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Другими словами бразильцы выкладываются, потому что для них это работа и за хорошую игру будут платить ещё больше, а наши дети лимита могут ничего не делать и получать большую зп за правильный паспорт
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Если посмотреть в прошлое с холодной головой, никто не садится на скамейку просто так. И все эти разговоры обиженных наших паспортистов про то, как их незаслуженно сажали на скамейку лишь остаются разговорами.
Не продлили контракт с Дзюбой в Зените. Он сколько еще пыжится, но очевидно, что он уже не уровень.
Сейчас несправедливо не продлили контракт с Джикией. Кто то верит в то, что он перейдет в другой клуб и уж там то покажет? Я - нет.
Примеров масса.
Тренеры - не враги себе, сажать на скамейку игроков, которые сильнее.
+8
-3
+5
зато перед нашими все пути к богатству открыты )))
+2
-1
+1
есть же адекватные люди респект Новикову
+3
-3
0
В отличие от бразильских подростков, у молодых российских футболистов слишком хорошая жизнь и от этого низкая мотивация, чтобы убиваться на тренировках.

Футбол для россиян - это просто один из вариантов, у них всегда есть возможность получить высшее образование, состояться в других сферах. В большинстве, у них обеспеченные родители, раз смогли их устроить в ту же школу Зенита. Есть какой-то досуг помимо футбола, "плойка"/"дота"/"интернет", почитать, в кино сходить. Они не голодают, не ходят босыми/голыми как бразильцы в фавелах.

Футбол для молодых российских футболистов - это просто фитнес, за который потенциально потом можно не платить, а наоборот - получать деньги. А при правильном агенте - большие.

Можно и особо не заморачиваться с тренировками, в стране лимит - трудоустроят в любом случае. А не получится, "батя устроит в фирму" или "пойду в футбольные блогеры - работать ртом" :) Вот примерно так они рассуждают.

Всё дело в подкреплении мотивации внешними неблагоприятными факторами. И именно поэтому из бразильских молодых футболистов вырастают топчики, а из российских - лимитчики.
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Круговой прекрасно провёл сезон 22/23, а сезон 23/24 начал отвратительно, заслуженно присел на лавку, закончил и ушёл омерзительно , никаких сравнений с профессионализмом Дугласа Сантоса быть не может.
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