Экс-вратарь ЦСКА Новиков о бразильцах «Зенита»: «Футбол для них – единственный способ выбраться из нищеты и трущоб порой. Они так просто свои места не отдадут»

Валерий Новиков высказался о бразильских футболистах.

Ранее высказался о конкуренции с Дугласом Сантосом и отметил, что легионеры «Зенита» имеют привилегированное положение.

«Круговой жаловался, что бразильцы играли в основе, если даже и опаздывали на сборы? Давайте не будем говорить о дисциплине, ведь у бразильцев с ней особая история. Давайте лучше поговорим об игровых качествах этих футболистов.

Здесь важно понять, что в Бразилии игра в футбол это не просто возможное средство заработка, а порой – единственный способ выбраться из нищеты и трущоб. Вы представляете, через что они проходят в трущобах, прежде чем приехать к нам? Они так просто свои места не отдадут и подвинуть их очень тяжело.

Я не удивляюсь совершенно, что эти ребята могут погулять в отпуске, опоздать на сборы и сразу же посадить наших футболистов на скамейку. Бразильцы даже в отпуске постоянно гоняют мяч у себя дома с соседями по двору.

Это уникальный футбольный народ, который отличается особой техникой и взглядом на футбол. Что нужно россиянам, чтобы начать играть как легионеры из Бразилии? Родиться в Бразилии, пожалуй. Если серьезно, то у меня нет ответа на такой вопрос», – сказал бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков.