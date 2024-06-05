Экс-тренер «Фиорентины» Итальяно возглавил «Болонью». Контракт – на 2 года

Теги Винченцо Итальяно Тиаго Мотта серия А Италия Болонья Футбол

«Болонья» объявила о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Винченцо Итальяно, ранее работавший в «Фиорентине». Он сменил на этом посту Тиаго Мотту, который должен возглавить «Ювентус». 

Контракт 46-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2026 года.

По итогам прошедшего сезона Серии А «Болонья» заняла 5-е место в турнирной таблице, набрав 68 очков. В следующем сезоне клуб сыграет в Лиге чемпионов. 

Фото: https://www.bolognafc.it/

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11 комментариев
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Ответ Dzmitry Lavysh
Ждем Сарри в Фиоре
Палладино уже возглавил.
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Sono un italiano
Un Italiano vero
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Видимо, ради Лиги чемпионов возглавил.
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Тут либо Итальяно спрогрессирует, либо останется тренером для середняков
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+1
Ответ Мохнатый55
Видимо, ради Лиги чемпионов возглавил.
Дойдет до финала и проиграет?
+1
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+1
Ждем Сарри в Фиоре
+2
-2
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Поварился два сезона в КК, теперь же, минуя ЛЕ, сразу в ЛЧ окунётся. Сорри за обилие аббревиатур.
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Но думаю не вылетит.
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Ого!! Круто! Удачи!
Место в ЛЕ будет успехом
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Ответ BarCa
Дойдет до финала и проиграет?
Выиграет в этот раз, конечно же.
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