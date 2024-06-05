Экс-тренер «Фиорентины» Итальяно возглавил «Болонью». Контракт – на 2 года
«Болонья» объявила о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Винченцо Итальяно, ранее работавший в «Фиорентине». Он сменил на этом посту Тиаго Мотту, который должен возглавить «Ювентус».
Контракт 46-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2026 года.
По итогам прошедшего сезона Серии А «Болонья» заняла 5-е место в турнирной таблице, набрав 68 очков. В следующем сезоне клуб сыграет в Лиге чемпионов.
Un Italiano vero
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