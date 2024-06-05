Экс-тренер «Фиорентины» Итальяно возглавил «Болонью». Контракт – на 2 года

«Болонья» объявила о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил , ранее работавший в «Фиорентине». Он сменил на этом посту , который должен возглавить «Ювентус».

Контракт 46-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2026 года.

По итогам прошедшего сезона Серии А « » заняла 5-е место в турнирной таблице, набрав 68 очков. В следующем сезоне клуб сыграет в Лиге чемпионов.

Фото: https://www.bolognafc.it/