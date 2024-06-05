Невилл об атаке сборной Англии: «Беллингем, Фоден и Кейн будут претендовать на «Золотой мяч». Только у Франции сейчас сопоставимый потенциал»
Гари Невилл считает, что у сборной Англии сильнейший подбор игроков атаки на Евро.
«То, что Джуд Беллингем выиграл Лигу чемпионов на «Уэмбли» в своем первом сезоне за «Реал», лишний раз напомнило о том, какой фантастический уровень таланта доступен Гарету Саутгейту этим летом.
В понедельник была объявлена сборная сезона от УЕФА, в которую были включены лучшие игроки Лиги чемпионов. В нее вошли Беллингем, Фил Фоден и Харри Кейн.
Все трое будут претендовать на «Золотой мяч» в конце года. Только Франция с Мбаппе и Гризманном сейчас обладает сопоставимым с Англией потенциалом в атаке», – считает бывший защитник «МЮ» и сборной Англии.