Невилл об атаке сборной Англии: «Беллингем, Фоден и Кейн будут претендовать на «Золотой мяч». Только у Франции сейчас сопоставимый потенциал»

Теги Бавария Гари Невилл Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико Сборная Франции по футболу Лига чемпионов УЕФА Евро-2024 Антуан Гризманн Харри Кейн Килиан Мбаппе Филип Фоден Джуд Беллингем Футбол

Гари Невилл считает, что у сборной Англии сильнейший подбор игроков атаки на Евро.

«То, что Джуд Беллингем выиграл Лигу чемпионов на «Уэмбли» в своем первом сезоне за «Реал», лишний раз напомнило о том, какой фантастический уровень таланта доступен Гарету Саутгейту этим летом. 

В понедельник была объявлена сборная сезона от УЕФА, в которую были включены лучшие игроки Лиги чемпионов. В нее вошли Беллингем, Фил Фоден и Харри Кейн

Все трое будут претендовать на «Золотой мяч» в конце года. Только Франция с Мбаппе и Гризманном сейчас обладает сопоставимым с Англией потенциалом в атаке», – считает бывший защитник «МЮ» и сборной Англии. 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чувак. У вас Гарри Кейн в составе. Вам ничего не светит хотя бы поэтому. Тухель его даже на лавку посадил от греха, когда вели 1-0 с Реалом, и то не помогло - все трофеи просерили) А если и этого мало, то Магвай как контрольный выстрел в голову)
+5
-4
+1
Ответ Детрит
Чувак. У вас Гарри Кейн в составе. Вам ничего не светит хотя бы поэтому. Тухель его даже на лавку посадил от греха, когда вели 1-0 с Реалом, и то не помогло - все трофеи просерили) А если и этого мало, то Магвай как контрольный выстрел в голову)
У них еще и тренер Саутгейт. Это лютое комбо))
+1
0
+1
Да, Кейн ещё может Евро выиграть и стать там лучшим бомбардиром и MVP турнира, так что не всё так однозначно будет с ЗМ.
0
0
0
Ответ rigobersong
А днеллингема он к чему упомянул, абсолютно же нулевый игрок, который для топовой Англии будет балластом:))
Серьезно?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий