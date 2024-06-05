Глава «Ман Сити» хочет выиграть АПЛ в 5-й раз подряд: «Все в клубе ответили бы так же. Эта цель появилась в момент финального свистка в матче с «Вест Хэмом»

Глава «Манчестер Сити» заявил о намерении выиграть АПЛ в 5-й раз подряд.

«Безусловно. Без сомнения. Я бы сказал, что если бы вы задали этот вопрос кому угодно в клубе, они, вероятно, дали бы такой же ответ. Этим я больше всего горжусь в нашей организации.

Игроки, руководители, физиотерапевты, совет директоров. Кого бы вы ни спросили, они ответят одинаково. И эта цель появилась в ту секунду, когда прозвучал финальный свисток в матче с «Вест Хэмом» [в последнем туре].

Я помню, как просто вышел на поле и сказал почти всем, кого я видел: «Отлично. Фантастический результат. Мы очень гордимся. Но теперь нам предстоит сделать это в пятый раз подряд», – сказал председатель совета директоров « » Хальдон аль в интервью клубной пресс-службе.