Глава «Ман Сити» хочет выиграть АПЛ в 5-й раз подряд: «Все в клубе ответили бы так же. Эта цель появилась в момент финального свистка в матче с «Вест Хэмом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Хальдон аль Мубарак Футбол

Глава «Манчестер Сити» заявил о намерении выиграть АПЛ в 5-й раз подряд.

«Безусловно. Без сомнения. Я бы сказал, что если бы вы задали этот вопрос кому угодно в клубе, они, вероятно, дали бы такой же ответ. Этим я больше всего горжусь в нашей организации. 

Игроки, руководители, физиотерапевты, совет директоров. Кого бы вы ни спросили, они ответят одинаково. И эта цель появилась в ту секунду, когда прозвучал финальный свисток в матче с «Вест Хэмом» [в последнем туре].

Я помню, как просто вышел на поле и сказал почти всем, кого я видел: «Отлично. Фантастический результат. Мы очень гордимся. Но теперь нам предстоит сделать это в пятый раз подряд», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак в интервью клубной пресс-службе. 

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14 комментариев
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Ответ Topwintop
Ахах копипаст слов Переса про 16 ЛЧ АХахах
да кстати, те же точно слова))
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Ответ Topwintop
Ахах копипаст слов Переса про 16 ЛЧ АХахах
А вот Клопп или кто там сейчас так сказать не может
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Ответ Green grass
А почему нет? Перес глыба и лучший президент в истории футбола.
Да им плевать кто он в футболе, у них бабла больше чем у всего рода Переса вместе взятых
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Чемпионшип давно скучает без МанСити.
Не долго осталось.
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Ответ Green grass
Причем тут бабло? Речь о футболе, а не финансах
Потому что такие люди не воспринимают тех, кто ниже
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