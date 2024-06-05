Мерсон об АПЛ-24/25: «Челси» будет в топ-4, «МЮ» улучшит позицию. «Тоттенхэму» нужно выигрывать трофеи – Кубок лиги, например»

Пол Мерсон дал прогноз на следующий сезон АПЛ.

«У меня есть предчувствие на следующий сезон. Я думаю, что « » нужно сосредоточиться на чем-то одном.

Я думаю, что попадание в топ-4 – это приоритет, «Челси» там будут, « » могут только улучшить позицию – попасть в топ-4 сейчас сложно.

Думаю, будет замечательно, если «Тоттенхэм» выиграет трофей. Я не думаю, что им нужно обязательно попасть в четверку – мне кажется, что они должны выиграть трофей, правда. Я думаю, что трофеи – это то, что им нужно.

Если вы попадете в четверку и сделаете то, что сделал « », то вылетите из чемпионов уже в октябре. Все борются за попадание в ЛЧ, и 80 процентов команд, попадающих туда, не имеют шансов выиграть турнир.

Они делают это ради денег, а на самом деле все должно быть ради болельщиков и завоевания трофеев. Так что если они смогут выиграть лиги или что-то подобное, то, думаю, это будет для них отличным сезоном, на все 100 процентов», – отметил бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии.

Сезон АПЛ-2023/24 «Тоттенхэм» завершил на 5-м месте, «Челси» стал шестым, а «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место.