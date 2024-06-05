Мерсон об АПЛ-24/25: «Челси» будет в топ-4, «МЮ» улучшит позицию. «Тоттенхэму» нужно выигрывать трофеи – Кубок лиги, например»
Пол Мерсон дал прогноз на следующий сезон АПЛ.
«У меня есть предчувствие на следующий сезон. Я думаю, что «Тоттенхэму» нужно сосредоточиться на чем-то одном.
Я думаю, что попадание в топ-4 – это приоритет, «Челси» там будут, «Манчестер Юнайтед» могут только улучшить позицию – попасть в топ-4 сейчас сложно.
Думаю, будет замечательно, если «Тоттенхэм» выиграет трофей. Я не думаю, что им нужно обязательно попасть в четверку – мне кажется, что они должны выиграть трофей, правда. Я думаю, что трофеи – это то, что им нужно.
Если вы попадете в четверку и сделаете то, что сделал «Ньюкасл», то вылетите из Лиги чемпионов уже в октябре. Все борются за попадание в ЛЧ, и 80 процентов команд, попадающих туда, не имеют шансов выиграть турнир.
Они делают это ради денег, а на самом деле все должно быть ради болельщиков и завоевания трофеев. Так что если они смогут выиграть Кубок лиги или что-то подобное, то, думаю, это будет для них отличным сезоном, на все 100 процентов», – отметил бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии.
Сезон АПЛ-2023/24 «Тоттенхэм» завершил на 5-м месте, «Челси» стал шестым, а «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место.
Да, это будет прекрасно.
Только, боюсь, не доживу до этого момента)