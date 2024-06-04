Клубы АПЛ не поддержат отказ от ВАР. «Ливерпуль», «МЮ» и другие команды за то, чтобы улучшить систему, а не убрать

В АПЛ не станут отказываться от видеоповторов.

The Telegraph утверждает, что предложение « » будет отклонено на общем собрании клубов, которое состоится на этой неделе. Маловероятно, что клубу удастся заручиться поддержкой еще 13 команд.

« », « », « » и многие другие выступают за то, чтобы оставить систему ВАР, однако внести в нее улучшения. Они ожидают «эволюции, а не революции».

С ВАР процент верных судейских решений в АПЛ вырос с 82 до 96. В лиге уверены, что ошибок станет еще меньше при полуавтоматическом определении офсайдов