Клубы АПЛ не поддержат отказ от ВАР. «Ливерпуль», «МЮ» и другие команды за то, чтобы улучшить систему, а не убрать
В АПЛ не станут отказываться от видеоповторов.
The Telegraph утверждает, что предложение «Вулверхэмптона» будет отклонено на общем собрании клубов, которое состоится на этой неделе. Маловероятно, что клубу удастся заручиться поддержкой еще 13 команд.
«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и многие другие выступают за то, чтобы оставить систему ВАР, однако внести в нее улучшения. Они ожидают «эволюции, а не революции».
С ВАР процент верных судейских решений в АПЛ вырос с 82 до 96. В лиге уверены, что ошибок станет еще меньше при полуавтоматическом определении офсайдов