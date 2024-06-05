Жоан Лапорта: «Барсе» не нужны большие продажи и большие покупки, мы не собираемся продавать звезд. Один из партнеров нарушил контракт, если решим проблему, получим возможность тратить без ограничений»
Жоан Лапорта рассказал о текущей ситуации в «Барселоне».
«На сегодняшний день в этом (продажах игроков – Спортс) нет необходимости. Один из партнеров, который собирался присоединиться [Libero], нарушил контракт, и если мы решим эту проблему, то получим возможность тратить деньги без ограничений.
Сейчас заключаются сделки, которые позволят нам увеличить спонсорскую поддержку. Вот почему я так ценю доверие и терпение кулес, которые ценят чувство ответственности, присущее нам. Были приложены усилия, мы спокойны, не будем торопиться.
Нам не нужно совершать большие продажи и не нужно делать большие покупки, так как мы не собираемся продавать наших звезд. Возможно, нам нужен полузащитник и вингер.
У нас очень разносторонний состав, и с помощью «Барсы Атлетик» (речь о «Барселоне Б» – Спортс) мы сможем закрыть некоторые позиции. Давайте поддерживать стабильность, чувство ответственности и переход к экономическому восстановлению», – сказал президент «Барселоны».
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Подписной бонус составит от 100 до 150 миллионов евро.(Relevo)
Барса" получит бонус за продление соглашения в размере более 100 млн евро.
Nike заплатит от €105 млн до €120 млн за сезон и ряд бонусов, которые будут выплачиваться Nike в зависимости от выигранных трофеев.
Лига чемпионов: €10 млн - €20 млн.
Ла Лига: €5 млн - €10 млн.
Лига Европы: €5 млн - €8 млн.
Копа дель Рей: €2 млн - €5 млн.
Клубный чемпионат мира: €5 млн - €10 млн.
Суперкубок УЕФА: €2 млн - €5 млн.
Суперкубок Испании: €1 млн - €2 млн.
Сделка будет рассчитана на 10 лет.
Это крупнейший контракт с техническими спонсорами(Давид Бернабеу, Алекс Пинтантель)