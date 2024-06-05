Жоан Лапорта: «Барсе» не нужны большие продажи и большие покупки, мы не собираемся продавать звезд. Один из партнеров нарушил контракт, если решим проблему, получим возможность тратить без ограничений»

Жоан Лапорта рассказал о текущей ситуации в «Барселоне».

«На сегодняшний день в этом (продажах игроков – Спортс) нет необходимости. Один из партнеров, который собирался присоединиться [Libero], нарушил контракт, и если мы решим эту проблему, то получим возможность тратить деньги без ограничений.

Сейчас заключаются сделки, которые позволят нам увеличить спонсорскую поддержку. Вот почему я так ценю доверие и терпение кулес, которые ценят чувство ответственности, присущее нам. Были приложены усилия, мы спокойны, не будем торопиться.

Нам не нужно совершать большие продажи и не нужно делать большие покупки, так как мы не собираемся продавать наших звезд. Возможно, нам нужен полузащитник и вингер.

У нас очень разносторонний состав, и с помощью «Барсы Атлетик» (речь о «Барселоне Б» – Спортс) мы сможем закрыть некоторые позиции. Давайте поддерживать стабильность, чувство ответственности и переход к экономическому восстановлению», – сказал президент «Барселоны».

Лапорта об увольнении Хави из «Барсы»: «Я беру ответственность за это на себя. Учитывалось и мнение спортивного руководства»