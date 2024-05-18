Глава РПЛ Алаев о Станковиче в «Спартаке»: «К нам пришел великий футболист, человек с мировым именем. Чем больше громких имен, тем лучше для лиги. Хочется, чтобы у него получилось»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев ТАСС Футбол

Александр Алаев положительно оценил назначение Деяна Станковича в «Спартак».

45-летний сербский специалист подписал контракт с московским клубом на два года.

«Безусловно, Станкович – это великий футболист. Это имя в мировом футболе. К нам пришел человек с мировым именем.

Какой он тренер? Я не знаю, мне хочется, чтобы у него получилось. Чем больше будет громких имен, хоть и в прошлом, футболистов, тренеров, тем лучше для лиги», – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев.

«Он близок к правящей партии Сербии. Его ждали во главе сборной». Неизвестный Деян Станкович

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вы своей системой и не таких гнобили.. толку от имён если сеова начнутся какие то непонятки.. то вар где то не работает, то спорные решения.. ну как мы уже привыкли. Я в целом, а не в сторону мясных
+12
-1
+11
Ответ Black Phoenix
А теперь вспоминаем, чего добились Зико, Лаудруп, к примеру, в РПЛ. А футболисты из них высшего разряда были.
У Станковича четыре чемпионства в качестве тренера. А Сампдорию никакой бы тренер не вытащил, это команда банкрот.
+9
-1
+8
А теперь вспоминаем, чего добились Зико, Лаудруп, к примеру, в РПЛ. А футболисты из них высшего разряда были.
+8
-3
+5
Ответ Dmitry Aqf
Эдак можно сказать про его чемпионства- они в последнее время гегемоны у себя, с ними все тренера выигрывают. Вот Черчесов выиграл 2 чемпионата - польский и венгерский, чем хуже он Станковича то? Или вот Семак с Зенитом - получается лучше него вообще нет никого у нас, только сомневаюсь что в Спартаке у него что-то вышло бы.
Какую игру ставит Семак мы знаем, это не для Спартака. Что из себя представляет Черчесов, тоже известно. На Станковича будет интересно посмотреть. А гарантий не даст ни кто.
+3
0
+3
Великий футболист - не тождественнен Великому тренеру.
В Венгрии он пришёл в чемпиона страны - и ушёл из чемпиона страны.
Посмотрим как у нас получится.
+2
-1
+1
Ответ Konstantin Zorin
У Станковича четыре чемпионства в качестве тренера. А Сампдорию никакой бы тренер не вытащил, это команда банкрот.
Эдак можно сказать про его чемпионства- они в последнее время гегемоны у себя, с ними все тренера выигрывают. Вот Черчесов выиграл 2 чемпионата - польский и венгерский, чем хуже он Станковича то?
Или вот Семак с Зенитом - получается лучше него вообще нет никого у нас, только сомневаюсь что в Спартаке у него что-то вышло бы.
+2
-1
+1
Ответ Иван Иванов
Вы своей системой и не таких гнобили.. толку от имён если сеова начнутся какие то непонятки.. то вар где то не работает, то спорные решения.. ну как мы уже привыкли. Я в целом, а не в сторону мясных
Да чего уж там ВАР, если в Спартаке есть кучка футбиков готовых сращу слить тренера
0
0
0
Ответ Konstantin Zorin
Какую игру ставит Семак мы знаем, это не для Спартака. Что из себя представляет Черчесов, тоже известно. На Станковича будет интересно посмотреть. А гарантий не даст ни кто.
а какую игру ставит Семак !? не ну просто интересно, помоему он просто бразилов по 40 лямов+ по полю расставляет, сейчас таких бразилов на парочку меньше и во что играет зенит? мне кажется,что условный Гончаренко с таким составом будет гораздо интереснее !
0
0
0
Ответ Dmitry Aqf
Эдак можно сказать про его чемпионства- они в последнее время гегемоны у себя, с ними все тренера выигрывают. Вот Черчесов выиграл 2 чемпионата - польский и венгерский, чем хуже он Станковича то? Или вот Семак с Зенитом - получается лучше него вообще нет никого у нас, только сомневаюсь что в Спартаке у него что-то вышло бы.
То что Черчесова не позовут в Италию даже в аутсайдер. То, что Станкович там играл, что он даже поучаствовал, как тренер в серии А-это говорит о многом. Да возьми Карреру. Помощник тренера был и смог с лета выиграть чемп. Тренерство в Италии -это просто другой уровень.
0
0
0
Ответ Konstantin Zorin
Какую игру ставит Семак мы знаем, это не для Спартака. Что из себя представляет Черчесов, тоже известно. На Станковича будет интересно посмотреть. А гарантий не даст ни кто.
В общем и целом я к тому, что его чемпионства в гегемонах ни о чем не говорят, как и вылет с Сампдорией. И от Зико и Лаудрупа отличает его не так и много.
0
0
0
Ответ Black Phoenix
А теперь вспоминаем, чего добились Зико, Лаудруп, к примеру, в РПЛ. А футболисты из них высшего разряда были.
Не корректно вспоминать. Всё поменялось на 100%. Станкович начнёт все с чистого листа. У него свой путь.
0
0
0
Чтобы сильно не разочаровываться, не надо заранее очаровываться. Судьба любого болельщика - надеяться. Но тут смотря кто на что надеется. А дальше: слепой сказал "посмотрим".
0
0
0
Будем смотреть, пока никаких эмоций. Кроме недоверия.
0
0
0
а кроме имени!? ну да ладно,Спартак это подопытный кролик,тем смешнее будет! интересно,он также в технической зоне скакать будет,как два предыдущих великих!!!!
0
0
0
Я так понимаю Мостовой уже ничего не сможет накинуть на тренера Спартака. И то - хлеб
0
0
0
игрок - великий, тренер? как он построит эту шарагу? что-то не верится...
0
0
0
пришел тренер ноунейм без каких-либо результатов в конкурентных лигах прежде всего.
для звездности и популярности можно было бы еще Мостового назначить главным тренером Пари НН, а Тьерри Анри главным тренером Рубина вместо уходящего Рахимова, если весь вопрос в известности тренеров как футболистов.
+1
-1
0
Где мнения Кавазашвили, Симоняна и прочих легенд?
Или боятся после свадьбы кулаками махать?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий