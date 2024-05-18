Глава РПЛ Алаев о Станковиче в «Спартаке»: «К нам пришел великий футболист, человек с мировым именем. Чем больше громких имен, тем лучше для лиги. Хочется, чтобы у него получилось»

Александр Алаев положительно оценил назначение Деяна Станковича в «Спартак».

45-летний сербский специалист подписал контракт с московским клубом на два года.

«Безусловно, Станкович – это великий футболист. Это имя в мировом футболе. К нам пришел человек с мировым именем.

Какой он тренер? Я не знаю, мне хочется, чтобы у него получилось. Чем больше будет громких имен, хоть и в прошлом, футболистов, тренеров, тем лучше для лиги», – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев.

«Он близок к правящей партии Сербии. Его ждали во главе сборной». Неизвестный Деян Станкович