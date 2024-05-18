Глава РПЛ Алаев о Станковиче в «Спартаке»: «К нам пришел великий футболист, человек с мировым именем. Чем больше громких имен, тем лучше для лиги. Хочется, чтобы у него получилось»
Александр Алаев положительно оценил назначение Деяна Станковича в «Спартак».
45-летний сербский специалист подписал контракт с московским клубом на два года.
«Безусловно, Станкович – это великий футболист. Это имя в мировом футболе. К нам пришел человек с мировым именем.
Какой он тренер? Я не знаю, мне хочется, чтобы у него получилось. Чем больше будет громких имен, хоть и в прошлом, футболистов, тренеров, тем лучше для лиги», – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев.
«Он близок к правящей партии Сербии. Его ждали во главе сборной». Неизвестный Деян Станкович
В Венгрии он пришёл в чемпиона страны - и ушёл из чемпиона страны.
Посмотрим как у нас получится.
Или вот Семак с Зенитом - получается лучше него вообще нет никого у нас, только сомневаюсь что в Спартаке у него что-то вышло бы.
для звездности и популярности можно было бы еще Мостового назначить главным тренером Пари НН, а Тьерри Анри главным тренером Рубина вместо уходящего Рахимова, если весь вопрос в известности тренеров как футболистов.
Или боятся после свадьбы кулаками махать?