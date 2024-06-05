Анелька о Мбаппе: «Реал» не похож на «ПСЖ», у него намного более великая история, там ни один игрок не может быть выше клуба. Килиан уже знает испанский – самое сложное позади»

Теги ПСЖ Николя Анелька премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Арсенал Килиан Мбаппе Футбол

Николя Анелька считает, что Килиан Мбаппе быстро адаптируется в «Реале».

– Ни один игрок не может быть выше клуба. «Реал Мадрид» совсем не похож на «ПСЖ». Килиан пришел молодым в «ПСЖ», который не имеет такой истории. У «Реала» намного более великая история. Здесь нет риска, что кто-то почувствует себя сильнее клуба.

– Что бы вы ему посоветовали?

– Ничего, потому что он уже знает испанский язык. Так что самое сложное уже позади. Когда я приехал в «Арсенал», а потом в «Реал Мадрид», мне пришлось учить английский, а затем испанский.

Это всегда немного замедляет адаптацию. Ему даже не придется ждать. Он уже готов. Он готовился играть в Испании или в Англии годами. Все сделано и продумано, чтобы он добился успеха. Так что ему не нужны мои советы. Он все предусмотрел, – сказал бывший нападающий «Реала», «Арсенала» и сборной Франции.

Мбаппе – в «Реале». Теперь официально ⭐️

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22 комментария
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Ответ Стопы Зайона
А есть второй каталонский ?
Жирона, Эспаньол и Барселона. В таком порядке)
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Это правда. Тем временем фанаты третьего каталонского гордятся, что до сих пор Месси бонусы за лояльность капают.
+9
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Вообще конечно позор, что где-то в принципе игрок может быть выше клуба
+3
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- А ты что дальше делать будешь?
- Переводчиком пойду. Английский я знаю))

Джентельмены удачи.
+2
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Ключевые слова тут это: - ’немного более великая", тут Анелька походу поскромничал! Не немного более великая, а по сравнение с Реалом, Псж дворовая команда, без истории и тд!
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Ответ Carasa
Вообще конечно позор, что где-то в принципе игрок может быть выше клуба
Как будто это первый раз такое. Тот же Месси в Барсе был выше клуба.
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Ответ Zagir7
Вы какие жалкие 😆
То есть человек, который оставляет комментарий:
«Бавария словно Ахмат, чай без силы»

что-то говорит про жалость?
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Ответ ironboy
Смотря какой игрок и какой клуб
А какие могут быть исключения? В командных видах спорта главное, как ни странно, команда.
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Ответ Клирик
- А ты что дальше делать будешь? - Переводчиком пойду. Английский я знаю)) Джентельмены удачи.
хахахах!!))
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Ответ Log in
От кочевника, конечно, прикольно слышать. Из Арсенала в Реал этого продали за огромные по тем временам деньги, и я думал, что пушной зверёк пришел без такого форварда... Оказалось, что есть взамен Анри :) дешевле. Анелька за Реал забил голов целых пять примерно за сезон, правда два в полуфинале с Баварией, и все равного этого строптивого сплавили в конце сезона, хоть он им и обошёлся в дохрена денег.
Забил 7голов, выиграл ЛЧ и, цитирую: "«Реал» ничего не потерял на трансфере Анелька: «ПСЖ» подхватил воспитанника за те же деньги, что «Мадрид» отдал «Арсеналу». Осуществить громкий камбэк помог Canal+, владевший «ПСЖ», а Nike покрыла большую часть зарплаты в 35 тысяч фунтов в неделю."
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Ответ Carasa
И это тоже был позор. Превратили футбол в нба, где хвост собакой виляет
Ахах, в точку сказано).
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Ответ meringue
Как будто это первый раз такое. Тот же Месси в Барсе был выше клуба.
И это тоже был позор. Превратили футбол в нба, где хвост собакой виляет
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Ответ Dexter Morgan
Это правда. Тем временем фанаты третьего каталонского гордятся, что до сих пор Месси бонусы за лояльность капают.
ну не третий, Эспаньол в пердиве вообще) а вот Жирона да, дваждый выиграла забив 8, они явно сильнее на данный момент
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Ответ Dexter Morgan
Жирона, Эспаньол и Барселона. В таком порядке)
Ну с третьим ты перегнул конечно, а вот второй каталонский это сто процентов, потому как два матча с Жироной и оба слиты 4:2.
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Ни один игрок не может быть выше клуба. «Реал Мадрид» совсем не похож на «ПСЖ».

Ключевое для понимания Любого игрока это.
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у Анелька "самое сложное" выучить язык..
так вот почему тебя ссаной тряпкой, как кота помояшного, выперли с позором
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Анелька сам себе противоречит. Вчера говорил, что разницы особой нет, что и там давление и там, что если Париж выиграет Лигу Чемпионов, то ничем не будет отличаться от Мадрида. Все-таки разум возобладал и начал говорить на языке фактов. Молодец, что исправился.
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От кочевника, конечно, прикольно слышать.
Из Арсенала в Реал этого продали за огромные по тем временам деньги, и я думал, что пушной зверёк пришел без такого форварда... Оказалось, что есть взамен Анри :) дешевле.
Анелька за Реал забил голов целых пять примерно за сезон, правда два в полуфинале с Баварией, и все равного этого строптивого сплавили в конце сезона, хоть он им и обошёлся в дохрена денег.
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