Анелька о Мбаппе: «Реал» не похож на «ПСЖ», у него намного более великая история, там ни один игрок не может быть выше клуба. Килиан уже знает испанский – самое сложное позади»
Николя Анелька считает, что Килиан Мбаппе быстро адаптируется в «Реале».
– Ни один игрок не может быть выше клуба. «Реал Мадрид» совсем не похож на «ПСЖ». Килиан пришел молодым в «ПСЖ», который не имеет такой истории. У «Реала» намного более великая история. Здесь нет риска, что кто-то почувствует себя сильнее клуба.
– Что бы вы ему посоветовали?
– Ничего, потому что он уже знает испанский язык. Так что самое сложное уже позади. Когда я приехал в «Арсенал», а потом в «Реал Мадрид», мне пришлось учить английский, а затем испанский.
Это всегда немного замедляет адаптацию. Ему даже не придется ждать. Он уже готов. Он готовился играть в Испании или в Англии годами. Все сделано и продумано, чтобы он добился успеха. Так что ему не нужны мои советы. Он все предусмотрел, – сказал бывший нападающий «Реала», «Арсенала» и сборной Франции.
- Переводчиком пойду. Английский я знаю))
Джентельмены удачи.
«Бавария словно Ахмат, чай без силы»
что-то говорит про жалость?
Ключевое для понимания Любого игрока это.
так вот почему тебя ссаной тряпкой, как кота помояшного, выперли с позором
Из Арсенала в Реал этого продали за огромные по тем временам деньги, и я думал, что пушной зверёк пришел без такого форварда... Оказалось, что есть взамен Анри :) дешевле.
Анелька за Реал забил голов целых пять примерно за сезон, правда два в полуфинале с Баварией, и все равного этого строптивого сплавили в конце сезона, хоть он им и обошёлся в дохрена денег.