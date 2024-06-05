Анелька о Мбаппе: «Реал» не похож на «ПСЖ», у него намного более великая история, там ни один игрок не может быть выше клуба. Килиан уже знает испанский – самое сложное позади»

Николя Анелька считает, что Килиан Мбаппе быстро адаптируется в «Реале».

– Ни один игрок не может быть выше клуба. « » совсем не похож на « ». Килиан пришел молодым в « », который не имеет такой истории. У «Реала» намного более великая история. Здесь нет риска, что кто-то почувствует себя сильнее клуба.

– Что бы вы ему посоветовали?

– Ничего, потому что он уже знает испанский язык. Так что самое сложное уже позади. Когда я приехал в « », а потом в « », мне пришлось учить английский, а затем испанский.

Это всегда немного замедляет адаптацию. Ему даже не придется ждать. Он уже готов. Он готовился играть в или в Англии годами. Все сделано и продумано, чтобы он добился успеха. Так что ему не нужны мои советы. Он все предусмотрел, – сказал бывший нападающий «Реала», « » и сборной Франции.

Мбаппе – в «Реале». Теперь официально ⭐️