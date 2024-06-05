Черчесов о будущем Дзюбы: «Решать ему. Он еще способен поиграть в РПЛ»

Теги Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов высказался о будущем форварда Артема Дзюбы.

35-летний игрок стал свободным агентом 29 мая. Он покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта. 

За московский клуб нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

«Где бы я хотел видеть Дзюбу? Это решать ему. Конечно, он еще способен поиграть в РПЛ», – сказал бывший тренер сборной России, недавно возглавивший сборную Казахстана. 

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10 комментариев
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В Ростов! Валера ждет))
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В Кайрат Дзюбу по пути Аршавина и других угасающих звезд РПЛ ... Поближе к Черчесову...
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