Черчесов о будущем Дзюбы: «Решать ему. Он еще способен поиграть в РПЛ»
Станислав Черчесов высказался о будущем форварда Артема Дзюбы.
35-летний игрок стал свободным агентом 29 мая. Он покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта.
За московский клуб нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.
«Где бы я хотел видеть Дзюбу? Это решать ему. Конечно, он еще способен поиграть в РПЛ», – сказал бывший тренер сборной России, недавно возглавивший сборную Казахстана.