Деку не нравилось тесное сотрудничество Хави и Алемани. Спортивный директор «Барсы» хотел ограничить влияние тренера на трансферы (Diario Sport)
Деку был недоволен влиянием Хави на трансферы «Барселоны».
По информации Diario Sport, разногласия между спортивным директором и главным тренером «Барселоны» начались в августе прошлого года. Деку не нравилось тесное сотрудничество Хави с Матеу Алемани, покинувшим клуб в сентябре. В частности, Деку был недоволен тем, что Алемани без его ведома вел переговоры с «Вильярреалом» о подписании Хуана Фойта.
В дальнейшем Деку стремился ограничить влияние тренерского штаба на трансферы «Барселоны» – он призвал централизовать все переговоры и запретил связываться с игроками напрямую. Кроме того, спортивный директор «Барселоны» считал требования Хави по усилению состава невыполнимыми в связи с финансовыми проблемами клуба. После поражения от «Жироны» в мае Деку вместе с несколькими советниками дали Жоану Лапорте понять, что клуб нуждается в смене тренера.
Также сообщается, что после ухода Хави Деку будет полностью контролировать трансферную политику «Барселоны».
Затем захотел слить его
• Хави хотел Феррана, откинули 55 млн за него
Ферран игрок запаса
• Хави купили Роке, он его хотел в аренду слить
Что-то мне подсказывает, что не зря такие мысли у Деку были
Теперь же ни одного нет в клубе, увы.
- играть в закулисные интрижки и пытаться навязывать своё видение
блестяще
Не зря его в свое время выгнал из Барсы Гвардиола..
К чему это привело Баварию всем известно ...
у Алемани свои тараканы в голове, он хороший спец, но что то с ним не так.. сначала договаривается с АВ о сотрудничество, потом име отказывает, а потом лалига приходит к нему чтоб пригласить его на работу, и снова до конкретных переговоров не дошло. по слухам, Лапорта там после лета раза 2-3 уговаривал вернуться, но тот не спешит вернуться обратно..
И зачем Хави нужно кого-то покупать, если при нём никто не прокачивается. Со школотой только хорошо поработал
Он видел как сформировал свой тренерский штаб Хаве.. Братья, племянники и физруки, которым, максимум, на полчаса доверяли клубы Терсеры.. Просто звенящее отсутствие профессионализма..
Само собой, как человек любящий Барсу, Деку не мог допустить, чтобы Хаве и в команду набирал по принципу - а с этим кентом я в пустыне играл, у этого прическа на мою похожа и т.д..