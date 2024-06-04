Деку не нравилось тесное сотрудничество Хави и Алемани. Спортивный директор «Барсы» хотел ограничить влияние тренера на трансферы (Diario Sport)

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Матеу Алемани Хуан Фойт Футбол

Деку был недоволен влиянием Хави на трансферы «Барселоны».

По информации Diario Sport, разногласия между спортивным директором и главным тренером «Барселоны» начались в августе прошлого года. Деку не нравилось тесное сотрудничество Хави с Матеу Алемани, покинувшим клуб в сентябре. В частности, Деку был недоволен тем, что Алемани без его ведома вел переговоры с «Вильярреалом» о подписании Хуана Фойта.

В дальнейшем Деку стремился ограничить влияние тренерского штаба на трансферы «Барселоны» – он призвал централизовать все переговоры и запретил связываться с игроками напрямую. Кроме того, спортивный директор «Барселоны» считал требования Хави по усилению состава невыполнимыми в связи с финансовыми проблемами клуба. После поражения от «Жироны» в мае Деку вместе с несколькими советниками дали Жоану Лапорте понять, что клуб нуждается в смене тренера.

Также сообщается, что после ухода Хави Деку будет полностью контролировать трансферную политику «Барселоны».

21 комментарий
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Деку все больше превращается во вредителя
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Алемани лучшее, что случалось с Барселоной в последние годы. Вот кого нужно было пытаться удержать всеми силами. Деку по сравнению с ним - проходимец и дилетант.
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Ответ rich.
Деку все больше превращается во вредителя
• Хави хотел Левандовски, ему купили
Затем захотел слить его
• Хави хотел Феррана, откинули 55 млн за него
Ферран игрок запаса
• Хави купили Роке, он его хотел в аренду слить

Что-то мне подсказывает, что не зря такие мысли у Деку были
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Деку полнейший кретин конечно, если это правда!
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Деку типичный таджик со стройки. До сих пор не могу его представить как он сидит в костюме на заседаниях.
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Барсе чтобы хоть как-то начать выкарабкиваться из очередной ямы нужно ограничивать влияние Деку
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Ответ corazon blanco
Алемани лучшее, что случалось с Барселоной в последние годы. Вот кого нужно было пытаться удержать всеми силами. Деку по сравнению с ним - проходимец и дилетант.
На самом деле, там была слаженная работа тройки Алемани-Хави-Йорди Кройфф. Благодаря им, и удалось взять Ла Лигу и Суперкубок в эпоху такого сильного Реала.

Теперь же ни одного нет в клубе, увы.
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Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Деку типичный таджик со стройки. До сих пор не могу его представить как он сидит в костюме на заседаниях.
Чем таджики хуже тех же бурламанов с колхозов?
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Ответ Никита Волков
И ни одного из этих трансферов Хави не хотел, Роке так вообще купили вместо нужного для Хави опорника
тут дружище, об этом и речь, Алемани с Хави были близки, АЛемани подписывал тех кого хочет Хави. а то что опорника не подписали, то скорее всего из Гюндо хотели слепить Бускетса, не получилось! можно сколько угодно говорить что Хави нехотел того или иного но факт в том что они с Алемани были близки и всее трансферы были одобрены с тренером. ну да, были желание Хави, но они практически невозможные, типа Бернарду,Киммих(только этим летом его место шатается а так до этого был крепок) и Субименди, который напрочь отказывал всем ради игры в ЛЧ за РС. это самые главные желание Хави
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- помогать тренеру формировать удобный состав?
- играть в закулисные интрижки и пытаться навязывать своё видение

блестяще
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Красава Деку. Просто напомнил лапорте, что давать пинка своим легендам - это традиция бчк
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Пока что деятельность Деку напоминает то что было от Хасана в Баварии. Думаю не надо напоминать к чему это привело.
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Деку - нехороший человек- одно слово агент - интриган и манипулятор:)))
Не зря его в свое время выгнал из Барсы Гвардиола..
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Деку превращается в Салихамиджича ....
К чему это привело Баварию всем известно ...
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я конечно понимаю, что нынешнее руководство вызывает недовольство,и сам Деку не вызывает какого то вострога и адаже наоборот кажется слаб для такой должности.. но никак не пойми такой большой агрессии в его адрес. вот, по судите сами, он пришел но Лапорта снова привел Алемани который летом руководил с трансферами Барсы, и Деку просто сидел и не выпендровался, зимой не было возможности подписать кого то но можно было привести кого то и занять те самы 2-3 млн свободных лимите ЗП, из за травмы Гави, и Деку просто привел Роке раньше времени. а Лапорта даже этим летом идет к АЛемани и просит его СНОВА рулить с трансферами Барсы, Деку там по сути как манекен просто сидит в кресле) наверняка не просто так, Лапорта тоже не дурак, хитрый этот лис, наверняка у Деку есть связи которые могли бы в будущем помочь Барсе, потому и держит, иначе смысла держать его рядом и не позволять ему делать свою работу?!
у Алемани свои тараканы в голове, он хороший спец, но что то с ним не так.. сначала договаривается с АВ о сотрудничество, потом име отказывает, а потом лалига приходит к нему чтоб пригласить его на работу, и снова до конкретных переговоров не дошло. по слухам, Лапорта там после лета раза 2-3 уговаривал вернуться, но тот не спешит вернуться обратно..
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Ответ Никита Волков
И ни одного из этих трансферов Хави не хотел, Роке так вообще купили вместо нужного для Хави опорника
https://www.sports.ru/football/1109461850-xavi-xochet-chtoby-barsa-podpisala-bernardu-kunde-levandovskogo-rafiny.html

И зачем Хави нужно кого-то покупать, если при нём никто не прокачивается. Со школотой только хорошо поработал
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Хороший менеджер думает о сплочённости в коллективе 🤔 что творится в нашем любимом клубе не понятно
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Деку понять можно..
Он видел как сформировал свой тренерский штаб Хаве.. Братья, племянники и физруки, которым, максимум, на полчаса доверяли клубы Терсеры.. Просто звенящее отсутствие профессионализма..

Само собой, как человек любящий Барсу, Деку не мог допустить, чтобы Хаве и в команду набирал по принципу - а с этим кентом я в пустыне играл, у этого прическа на мою похожа и т.д..
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Ответ corazon blanco
Алемани лучшее, что случалось с Барселоной в последние годы. Вот кого нужно было пытаться удержать всеми силами. Деку по сравнению с ним - проходимец и дилетант.
Деку в принципе проходимец и дилетант
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