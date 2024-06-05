Миранчук о победе в Лиге Европы с «Аталантой»: «Самый главный мой трофей. Когда получил сообщения от множества людей, начал понимать, как это важно для страны»

Теги Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук назвал победу в Лиге Европы с «Аталантой» своим главным трофеем.

«Безусловно, да, конечно. Это самый главный. Самое неожиданное поздравление? В этом плане все было в штатном режиме. На самом деле нет сильного осознания, что выиграл. Понимаю, что это серьезный трофей, но осознания того, что я обладатель трофея, еще пока нет.

Но после того, как получил – не знаю, в каком объеме – сообщений, от множества людей, тогда немного начал понимать, как это важно для страны, для меня, для людей.

Хотел бы выразить слова благодарности всем, кто не поленился, зашел, поддержал, нашел время. Мне было очень приятно», – сказал Миранчук

28-летний россиянин провел 10 матчей в победном для итальянского клуба розыгрыше турнира. В финале с «Байером» (3:0) он остался в запасе.

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5 комментариев
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Молодец, Алексей. Не последний человек в такой красивой команде. Наряду с Головиным доказывает, что и в Европе можно строить карьеру, а не только дома в тепличных условиях прохлождаться
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я ничего не писал ему, если что
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"ВАЖНО ДЛЯ СТРАНЫ..."

Сдвинутое сознание.

При чём здесь страна-то?

Караул!

Спасите нормального когда-то парня
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