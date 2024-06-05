«Локомотив» связался с агентом лучшего бомбардира 2-й лиги Франции – 30-летнего Александра Менди (Legalbet)

«Локомотив» хочет подписать лучшего бомбардира второго дивизиона Франции.

По сведениям Legalbet, московский клуб связался с агентом Александра Менди, выступающего за «Кан».

Экс-футболист сборной Гвинеи-Бисау пока не готов перейти в состав железнодорожников – возможно, его не устраивают условия контракта.

Менди забил 23 гола в 37 матчах Лиги 2 в завершившемся сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.