«Локомотив» связался с агентом лучшего бомбардира 2-й лиги Франции – 30-летнего Александра Менди (Legalbet)
«Локомотив» хочет подписать лучшего бомбардира второго дивизиона Франции.
По сведениям Legalbet, московский клуб связался с агентом Александра Менди, выступающего за «Кан».
Экс-футболист сборной Гвинеи-Бисау пока не готов перейти в состав железнодорожников – возможно, его не устраивают условия контракта.
Менди забил 23 гола в 37 матчах Лиги 2 в завершившемся сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.