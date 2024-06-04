Алонсо о поражении в финале ЛЕ: «Очень больно, но у меня такое чувство, что это принесет больше пользы для моего развития, чем выигранный требл»

Хаби Алонсо высказался о сорвавшемся требле «Байера».

Клуб из выиграл чемпионат и Кубок Германии в сезоне-2023/24. В финале немецкая команда уступила «Аталанте» (0:3) – это ее единственное поражение за весь сезон.

«Это футбол. Принять поражение – это часть нашей работы. Это не в первый раз, и не в последний.

Я почти уверен, что интуиция подсказывает мне, что эта игра [с «Аталантой»] сделает меня лучше как тренера, чем если бы мы выиграли требл. Конечно, такие матчи не забываются, и это можно использовать в будущем.

В данный момент это причиняет боль. Мне очень больно, но у меня такое чувство, что это принесет больше пользы для моего развития, чем выигранный требл», – сказал главный тренер «Байера».