Алонсо о поражении в финале ЛЕ: «Очень больно, но у меня такое чувство, что это принесет больше пользы для моего развития, чем выигранный требл»

Теги Байер Аталанта Хаби Алонсо бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Футбол

Хаби Алонсо высказался о сорвавшемся требле «Байера».

Клуб из Леверкузена выиграл чемпионат и Кубок Германии в сезоне-2023/24. В финале Лиги Европы немецкая команда уступила «Аталанте» (0:3) – это ее единственное поражение за весь сезон. 

«Это футбол. Принять поражение – это часть нашей работы. Это не в первый раз, и не в последний.

Я почти уверен, что интуиция подсказывает мне, что эта игра [с «Аталантой»] сделает меня лучше как тренера, чем если бы мы выиграли требл. Конечно, такие матчи не забываются, и это можно использовать в будущем.

В данный момент это причиняет боль. Мне очень больно, но у меня такое чувство, что это принесет больше пользы для моего развития, чем выигранный требл», – сказал главный тренер «Байера». 

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3 комментария
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Падая и вставая ты растешь©️ разумеется так говорил Стетхэм😃 если серьезно, Хаби абсолютно прав. Такой урок от Гасперини дорогого стоит
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Реал 120 лет так же говорит)
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"Моего развития" класс, уже начал отделять себя от команды. Нас отделали в финале, но для меня это даже хорошо — не самые разумные слова пока ты ещё в Байере
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