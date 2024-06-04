Медведев о «Зените»: «Нас ничто не может вышибить из седла. Счастье – когда команда борется, несмотря на трудности. Один за всех, и все за одного»
Александр Медведев рад, что «Зенит» справился со всеми проблемами в этом сезоне.
– Елена Илюхина сказала, что «счастье в «Зените». В чем, по-вашему, счастье?
– Счастье – когда, несмотря на все трудности, ничьи, поражения, команда живет, борется. Один за всех, и все за одного.
Как говорится, нас ничто не может вышибить из седла, – сказал председатель правления «Зенита» в рамках спортивной программы РФС на ПМЭФ-2024.
в Тушино?
Вот не ожидал)