Александр Медведев рад, что «Зенит» справился со всеми проблемами в этом сезоне.

– сказала, что «счастье в «Зените». В чем, по-вашему, счастье?

– Счастье – когда, несмотря на все трудности, ничьи, поражения, команда живет, борется. Один за всех, и все за одного.

Как говорится, нас ничто не может вышибить из седла, – сказал председатель правления « » в рамках спортивной программы РФС на ПМЭФ-2024.