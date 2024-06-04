Медведев о «Зените»: «Нас ничто не может вышибить из седла. Счастье – когда команда борется, несмотря на трудности. Один за всех, и все за одного»

Теги Зенит Александр Медведев Спорт-Экспресс Елена Илюхина Футбол

Александр Медведев рад, что «Зенит» справился со всеми проблемами в этом сезоне.

Елена Илюхина сказала, что «счастье в «Зените». В чем, по-вашему, счастье?

– Счастье – когда, несмотря на все трудности, ничьи, поражения, команда живет, борется. Один за всех, и все за одного.

Как говорится, нас ничто не может вышибить из седла, – сказал председатель правления «Зенита» в рамках спортивной программы РФС на ПМЭФ-2024.

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17 комментариев
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Ответ hulk&boloto
Комментарий скрыт
Конечно не твой, москвич
+6
-1
+5
Ответ hulk&boloto
Понаехавший, давно здесь?
Где здесь то?
в Тушино?
+3
0
+3
Ответ Подкат Мальдини
Боже Спартак храни , добавил Медведев
А это здесь причём? Медведев о победах говорит, а не о неудачниках.
+4
-2
+2
Ответ hulk&boloto
Дата регистрации 2019, несколько десятков тысяч комментов, понятно...
Ну это сомнительно весьма, что что-то понятно тебе....
+1
0
+1
Ответ hulk&boloto
В отличие от тебя, с 82 гола болельщик Зенита, но тебе не понять, доширачный...
Судя по стилю комментариев - действительно с 82 гола)
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0
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Медведев над тобой властен?
Вот не ожидал)
+1
-1
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