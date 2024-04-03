Почеттино об оскорблениях Галлахера, который не дал «пять» чернокожему мальчику: «Люди хотят издеваться над другими, пытаются создать конфликт. Конор – замечательный парень и не заслуживает этого»

Маурисио Почеттино заступился за Конора Галлахера из-за оскорблений в соцсетях.

В трансляцию матча между « » и «Бернли» (2:2) попал эпизод в подтрибунном помещении, где полузащитник «синих» не отбил «пять» чернокожему мальчику, из-за чего англичанин подвергся оскорблениям в социальных сетях.

«Челси» выступил с заявлением, в котором осудил «совершенно неприемлемые» оскорбления в адрес полузащитника, в том числе обвинения в расизме. Клуб заявил, что момент на видео «вырван из контекста» и что лондонцы «гордятся тем, что являются разнообразным, инклюзивным клубом, где рады людям всех культур, сообществ и идентичностей».

Отмечается, что в коротком ролике не видно, как Галлахер уже поприветствовал мальчика в туннеле и что после этого он вместе с ним вышел на поле, держа ребенка за руку.

Главный тренер лондонцев назвал Галлахера «отличным парнем» и сказал, что расстроен обвинениями в адрес полузащитника.

«Я очень расстроен, потому что никто не станет делать что-то подобное. Он всегда так добр, есть много фотографий и видео с обоими из этих ребят, но когда вы играете в футбол, вы сосредоточены на других вещах, на игре, на начале матча, так что иногда [это] может произойти.

Люди хотят издеваться над другими. Они всегда пытаются найти что-то, чтобы создать конфликт, но я знаю Конора, я знаю людей в « », я могу говорить за тех, кого я знаю.

Конор – отличный, замечательный парень и всегда заботится обо всех. Я терпеть не могу, когда люди не стесняясь оскорбляют его в социальных сетях. Я думаю, нам пора прекратить подобные вещи.

Очень легко оскорбить человека, а потом делать вид, будто ничего не было. Мы уделяем слишком много внимания людям, которые хотят создать такую ситуацию или беспорядок, или оскорбить других людей. Пожалуйста, остановитесь.

Мы все несем ответственность за это. Кто-то верит, что Конор хотел проигнорировать мальчика? Да ладно. Мне очень, очень грустно, потому что я знаю Конора, и он не заслуживает того, чтобы над ним издевались. Никто не заслуживает такого обращения. Такие вещи происходят не только в Англии, но и во всем мире.

Наша общая обязанность – стараться не обращать внимания на подобные вещи. Люди, которые делают это, никогда не помогут нам в жизни. Мы должны продолжать двигаться вперед. Я поддерживаю Конора и всех людей, которые подвергаются насилию», – сказал главный тренер «Челси».