Генсек РФС об отстранении России: «В ФИФА сказали: «Понимаем, что нам пора принимать решение»

Генсек РФС заявил, что ситуация с отстранением России скоро может измениться.

– Вы были на конгрессе ФИФА. Увидели сигналы того, что бан сборной России на участие в официальных соревнованиях может быть снят?

– Мы услышали от представителей ФИФА фразу о том, что «сейчас мы понимаем, что нам пора принимать решение». Под «нам» понимается ФИФА. Я расцениваю это так – до этого все было на стороне , но сейчас один из высокопоставленных представителей по итогам наших переговоров произнес фразу про то, что «нам пора принимать решение». Надеюсь, что они это действительно понимают.

– Время принятия решения, как вы думаете, какое?

– Это полномочия исполкома. Один будет летом, второй – в октябре или ноябре, – сказал .