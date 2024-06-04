Генсек РФС об отстранении России: «В ФИФА сказали: «Понимаем, что нам пора принимать решение»
Генсек РФС заявил, что ситуация с отстранением России скоро может измениться.
– Вы были на конгрессе ФИФА. Увидели сигналы того, что бан сборной России на участие в официальных соревнованиях может быть снят?
– Мы услышали от представителей ФИФА фразу о том, что «сейчас мы понимаем, что нам пора принимать решение». Под «нам» понимается ФИФА. Я расцениваю это так – до этого все было на стороне УЕФА, но сейчас один из высокопоставленных представителей ФИФА по итогам наших переговоров произнес фразу про то, что «нам пора принимать решение». Надеюсь, что они это действительно понимают.
– Время принятия решения, как вы думаете, какое?
– Это полномочия исполкома. Один будет летом, второй – в октябре или ноябре, – сказал Максим Митрофанов.
Возможно, какие-то кулуарные сигналы. Чеб нет то?
Вспоминаются сказки про "рабочую группу" и U17.