Генсек РФС об отстранении России: «В ФИФА сказали: «Понимаем, что нам пора принимать решение»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Максим Митрофанов Политика Футбол

Генсек РФС заявил, что ситуация с отстранением России скоро может измениться.

– Вы были на конгрессе ФИФА. Увидели сигналы того, что бан сборной России на участие в официальных соревнованиях может быть снят?

– Мы услышали от представителей ФИФА фразу о том, что «сейчас мы понимаем, что нам пора принимать решение». Под «нам» понимается ФИФА. Я расцениваю это так – до этого все было на стороне УЕФА, но сейчас один из высокопоставленных представителей ФИФА по итогам наших переговоров произнес фразу про то, что «нам пора принимать решение». Надеюсь, что они это действительно понимают.

– Время принятия решения, как вы думаете, какое?

– Это полномочия исполкома. Один будет летом, второй – в октябре или ноябре, – сказал Максим Митрофанов.

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33 комментария
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Что-то из серии: понимаю,что нужно начинать бегать по утрам. Вот с понедельника и начну.
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Если только решение об исключении России из ФИФА..
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А с чего он взял , что оно будет позитивным ?
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«Понимаем, что пора принять решение, но принимать его не будем. Зачем оно нам и сейчас вроде всё всем нравится. Пока» (с) ФИФА
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Ответ Ком иль фо
А в Израиле и Газе не война по твоему? Но бана нет
Ну и в Сирии и Грузии тоже была война, в Сирии до сих пор кстати и ничего, не исключали ниоткуда. Вот и подумайте почему
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Ответ Margor
Митрофан ты говори прямо, когда снимут бан, что должно произойти. чо за мяуканье котёнка
Снимут когда война закончится...
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Генсек РФС об отстранении России: «В ФИФА сказали: «Обратитесь завтра, почему вы всегда обращаетесь сегодня?»
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Митрофан ты говори прямо, когда снимут бан, что должно произойти. чо за мяуканье котёнка
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Ответ itemme
Ну возможно он знает то, чего не знает публика. Возможно, какие-то кулуарные сигналы. Чеб нет то?
Футбольные функционеры наверняка хотели бы допуска России, потому что это деньги рынки и т.д., но им не дадут этого сделать
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Ответ fc2x5ds9t2
А с чего он взял , что оно будет позитивным ?
Ну возможно он знает то, чего не знает публика.
Возможно, какие-то кулуарные сигналы. Чеб нет то?
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Не давите на ФИФА! Если их торопить, то мы из состояния по ожиданию некого хорошего решения получим следующее: ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ БАН))
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Ответ Дмитрий Рабко
Неужели "Доширак" ? Ибо не будет российских и белорусских представителей и туристов.
Нет, не Доширак, а компания Тойота.
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Ответ Дмитрий Мищерский
В африканскую федерацию сошлют?
было бы забавно
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Решение об исключении РФС?

Вспоминаются сказки про "рабочую группу" и U17.
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Ну кого мы обманываем , пока что положительное решение и близко нам не светит
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В африканскую федерацию сошлют?
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Понимаю , когда вынимаю )))
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Что же они могут решить? Написать что не поддерживают политику партии?
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