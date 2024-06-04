Старридж о сборной Англии: «Хорошие предчувствия насчет Евро-2024. Есть все для победы – лучшие игроки в полузащите, особенная атака, защита и вратарь давно играют вместе»

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Италии по футболу Сборная Аргентины по футболу Евро-2024 Дэниэл Старридж ЧМ-2022 Футбол

Дэниэл Старридж оценил шансы сборной Англии на Евро-2024.

«Это очень талантливая команда. У них есть все: лучшие игроки в полузащите, особенная атака, а защита и вратарь тоже давно играют вместе. Если говорить в общем о составе, то у них есть свежие лица, молодые таланты, голы, передачи, навыки – все.

Здесь хорошее сочетание возраста и менталитета. Я думаю, что для успеха национальной команды нужны последовательность и преемственность – вы должны играть друг с другом в течение длительного периода времени. Эта команда очень хороша во всех отношениях.

Я заинтригован, потому что у них есть все необходимое для победы, но вы не знаете, как все сложится. Очень многое должно произойти и пойти в правильном направлении.

Если посмотреть на команды, которые недавно выиграли крупный турнир, то, как правило, они выходили на турнир с длинными победными сериями, как Италия перед Евро-2020 и Аргентина перед Кубком Америки.

Мне кажется, что во время турнира произошло много событий, которые заставили их поверить в себя. У Аргентины был сложный старт, когда они проиграли Саудовской Аравии, – сначала вы думали, что у них нет шансов, а потом они вдруг начали выигрывать, и вы сказали: «Ого, что здесь происходит?».

Так что все зависит от многих факторов, но у меня хорошие предчувствия насчет Англии на Евро», – сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью FourFourTwo. 

На Евро-2024 Англия выступит в группе С. Ее соперниками будут команды Словении, Дании и Сербии. 

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6 комментариев
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А ещё есть "Южноворотный"...
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А тренер у этой великолепной команды есть?Или только физруки и массажёры?
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ну Англия и правда сильна, если сравнивать с образцами последних лет
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есть предчувствие, что облажаются
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Когда перед турниром начинаются такие разговоры результат всегда плачевный
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Кейн в заявке?
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