Роналду о бомбардирском рекорде саудовской лиги: «Это один из лучших моих сезонов не только по голам, но и по ассистам – я очень счастлив. Это моя мотивация продолжать в том же духе»
Криштиану Роналду подвел итоги прошедшего сезона в «Аль-Насре».
В сезоне-2023/24 Роналду получил «Золотую бутсу» чемпионата Саудовской Аравии, забив 35 голов в 31 матче. Криштиану побил рекорд лиги по голам за один сезон.
«Это много значит для меня. Я очень счастлив. Кажется, это один из лучших сезонов в моей карьере не только по количеству голов, но и по голевым передачам. Это имеет большое значение, потому что это моя работа. Должен признаться честно, я не стремился к этому в начале сезона, но со временем я понял, что это возможно.
Теперь у меня есть возможность сказать спасибо моим товарищам по команде, потому что без команды индивидуальные достижения были бы невозможны, но я очень горжусь, что побил рекорд чемпионата Саудовской Аравии. Это здорово, я чувствую себя счастливым, и это моя мотивация играть в футбол, тренироваться каждый раз и продолжать в том же духе.
Думаю, цели на каждый сезон одинаковы: показывать максимум и выигрывать титулы и, по возможности, индивидуальные [трофеи]. Но моя главная цель – оставаться прежним, быть тем же Криштиану, которого вы видели в этом сезоне, стараться изо всех сил, достигать целей с «Аль-Насром» и сборной Португалии. Я стремлюсь поддерживать свой уровень», – сказал нападающий «Аль-Насра».
Представить, что Месси хвастается своими достижениями в бестрофейном сезоне просто невозможно.
". Я очень счастлив. Кажется, это один из лучших сезонов в моей карьере не только по количеству голов, но и по голевым передачам. "
Ну кринжатина 🤢
Быстренько подключился ручной Морган, который заявил, что он побеседовал с Роналду, и тот подтвердил, что лично коснулся мяча. Если бы Кристине было плевать, эту тему бы замяли. Но куда там! Чуть позже подключали саму португальскую федерацию, которая отправила в ФИФА "доказательства" того, что первый гол забил Кринж! И уже тогда ФИФА поставила эго-маньяка на место и провела специальное расследование, показывающее, что никакого касания и близко не было.
Но естественно виноваты все - Морган, португальская федерация, Бруну, но никак не Роналду. Он - святой. Персонафаны очень любят фактами вертеть так, как им удобно)
Им он приговорил сборную Португалии на этом Евро
В итоге это пришлось делать Бруну, хотя он не мог знать, коснулся Роналду мяча или нет.
Да и праздновал гол как свой.
P.S. https://www.sports.ru/football/1113733337-federacziya-futbola-portugalii-napravit-fifa-dokazatelstva-togo-chto-1.html Что же у вас у всех с гуглом такие проблемы?