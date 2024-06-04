Роналду о бомбардирском рекорде саудовской лиги: «Это один из лучших моих сезонов не только по голам, но и по ассистам – я очень счастлив. Это моя мотивация продолжать в том же духе»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Золотая бутса высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду подвел итоги прошедшего сезона в «Аль-Насре».

В сезоне-2023/24 Роналду получил «Золотую бутсу» чемпионата Саудовской Аравии, забив 35 голов в 31 матче. Криштиану побил рекорд лиги по голам за один сезон.

«Это много значит для меня. Я очень счастлив. Кажется, это один из лучших сезонов в моей карьере не только по количеству голов, но и по голевым передачам. Это имеет большое значение, потому что это моя работа. Должен признаться честно, я не стремился к этому в начале сезона, но со временем я понял, что это возможно.

Теперь у меня есть возможность сказать спасибо моим товарищам по команде, потому что без команды индивидуальные достижения были бы невозможны, но я очень горжусь, что побил рекорд чемпионата Саудовской Аравии. Это здорово, я чувствую себя счастливым, и это моя мотивация играть в футбол, тренироваться каждый раз и продолжать в том же духе.

Думаю, цели на каждый сезон одинаковы: показывать максимум и выигрывать титулы и, по возможности, индивидуальные [трофеи]. Но моя главная цель – оставаться прежним, быть тем же Криштиану, которого вы видели в этом сезоне, стараться изо всех сил, достигать целей с «Аль-Насром» и сборной Португалии. Я стремлюсь поддерживать свой уровень», – сказал нападающий «Аль-Насра».

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61 комментарий
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Ответ MikhaL
Футбол командная игра. Команда что-то выиграла?
Ну по такой логике Кейн бездарный игрок уровня ФНЛ, ну а что, 0 трофеев ведь за карьеру, и неважно, что он почти всегда лучший в команде был и тащил ее как мог
+37
-10
+27
Футбол командная игра. Команда что-то выиграла?
+29
-14
+15
Ответ rusik krasav4ik
смеются над ним, а он один из не многих кто отрабатывает свою конскую зарплату
Каким образом он её отрабатывает ? Отрабатывать - это значит приносить пользу своей команде. Он приносит пользу не команде, а себе, пополняя свою стату, в которой и так 40% пенок и левых голов с оффсайдов, бесполезными голами в любительской пустынной лиге. А вылет из 7 турниров после его прихода - это очевидно не польза, а вред. Плюс удар по имиджу клуба - кривляния с жестами у паха, шарф в трусах, неприличные жесты болельщикам - это что ли называется "отрабатывает зарплату" ?
+14
-4
+10
Сколько угодно можно хейтить Роналду за его нарциссизм и самовлюбленность (в том числе небезосновательно), но невозможно не признавать его невероятный профессионализм и не ставить это в пример другим игрокам
+26
-17
+9
Ответ Max Maximus
Что там Барса выиграла в 2012? Кубок Испании? Ла Лигу и ЛЧ проиграли ❌ При этом забил 91 гол Получается дали ЗМ за мусорную статистику?
Месси не вручали ЗМ без трофеев ни разу. И причем тут вообще ЗМ??
Представить, что Месси хвастается своими достижениями в бестрофейном сезоне просто невозможно.
". Я очень счастлив. Кажется, это один из лучших сезонов в моей карьере не только по количеству голов, но и по голевым передачам. "
Ну кринжатина 🤢
+11
-4
+7
Ответ Сольскйяер
Но те же Бензема и Фирмино и близко такие результаты не показывают, а Месси в млс тем более
Что не так у Месси в млс со статистикой? 12+9 в 12 матчах, куда уж лучше)
+9
-3
+6
Ответ Станислав Яцевич
Комментарий удален модератором
Профессионал должен уметь работать в команде и на команду. Потому что футбол (о ужас!) - это командный вид спорта. Но я понимаю, что тебе сложно такое понять, потому что фанбой Кринжа уверен, что вся команда должна играть исключительно на Кринжа
+6
-1
+5
Ответ rusik krasav4ik
клуб знают во всем мире, местные рекорды бьет, статистика крутая, и самое главное - ОН ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ЕМУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ НАПЛЕВАТЬ, и местные шейхи когда отваливают ему столько денег не ловят мысли как те, что платят за Неймара например или Бензема. ну полагаю у вас просто хейт за Юве, и то там он тоже все что можно сделал, не он виноват что в угасающий гранд попал
Личные рекорды и статистика - это то, что его собственное самолюбие тешит, команде какой толк от этого, если она вылетела из 7 турниров ? Получается, единственный плюс - это популяризация, т.е. ему заплатили бешенные деньги за то, чтобы несколько миллионов людей подписались на клуб в инстаграме. Ну ок, вот они подписались, команда наверное имеет какие-то дивиденды с этого. После его ухода они отпишутся от команды. Получит ли команда от этого короткого промежутка времени реальную пользу ? Может лучше было бы купить Малкома и Савича, которые именно команде пользу приносят ?
+6
-1
+5
Ответ Станислав Яцевич
Сколько угодно можно хейтить Роналду за его нарциссизм и самовлюбленность (в том числе небезосновательно), но невозможно не признавать его невероятный профессионализм и не ставить это в пример другим игрокам
Профессионализм - это когда игрок голы партнеров на себя требует перезаписать? Так и запишем
+20
-15
+5
Ответ Ale88io
Я смотрел тот матч с Уругваем. Он после гола, смеясь, показал, мол, я чиркнул волосами. Позже появилась новость, что сборная Португалии подала какую-то апелляцию, чтобы гол переписали с Бруну на Рона. Потом появилась новость, что предыдущая - фэйк. Потом адидас благодаря чипу, встроенному в мяч, доказал, что касания не было. Конкретно от Рона я не помню никаких заявлений, и тем более требований. Но я подожду пруфов;)
Плохо помнишь) В розовых тонах все получается как-то так. Смеялся, ага как же. Сразу после матча с недовольным лицом акцентировано показывал на то, что он забил гол. https://static.mk.ru/upload/entities/2022/11/29/19/articlesImages/image/8a/bd/e0/85/876cfaf6a54b7efdbc5b1e8240aba179.jpg

Быстренько подключился ручной Морган, который заявил, что он побеседовал с Роналду, и тот подтвердил, что лично коснулся мяча. Если бы Кристине было плевать, эту тему бы замяли. Но куда там! Чуть позже подключали саму португальскую федерацию, которая отправила в ФИФА "доказательства" того, что первый гол забил Кринж! И уже тогда ФИФА поставила эго-маньяка на место и провела специальное расследование, показывающее, что никакого касания и близко не было.

Но естественно виноваты все - Морган, португальская федерация, Бруну, но никак не Роналду. Он - святой. Персонафаны очень любят фактами вертеть так, как им удобно)
+5
-1
+4
Чего он опять несёт? Ну, давно уже всем понятно, что этот Португалец7 находится в Аль-Наср в роли "свадебного генерала" только для набивания личной статистики, но не более того, а рекорды в СА - это уже мусорная статистика для любого топ-игрока, хоть и бывшего.
+11
-7
+4
Ответ Северный болельщик
Была бы у условного Кокорина такая харизма, добился бы больших успехов! Практически, сорокалетний Криштиану помешан на своей игре и это заслуживает большого уважения.
Харизма?) И все? Я думал, что надо быть профи до мозга костей, а тут дело в харизме, оказывается)
+5
-1
+4
Ответ Max Maximus
Что там Барса выиграла в 2012? Кубок Испании? Ла Лигу и ЛЧ проиграли ❌ При этом забил 91 гол Получается дали ЗМ за мусорную статистику?
Месси дали за игру.. У Авейру её нет.. Собственно о ней он ничего и не говорит.. Только цифры.. Он помешан на них.. Он болен.. Ему плевать на команды.. Кейн ничего не выиграл, но тоже много забил.. Но молчит и правильно делает.. Поэтому его и не хейтят..
+5
-1
+4
Чисто факт - Трофеев 0
+10
-7
+3
Ответ Станислав Яцевич
Ну по такой логике Кейн бездарный игрок уровня ФНЛ, ну а что, 0 трофеев ведь за карьеру, и неважно, что он почти всегда лучший в команде был и тащил ее как мог
Кейн много забил, выиграл самую престижную европейскую ЗБ и ничего не выиграл из титулов.. Но он молчит и не занимается самолюбованием своих голов и бутс.. В этом смысл.. Твоя логика не канает.. 👎
+3
0
+3
Только вот все это количество голов, к чемпионству не привело
+3
0
+3
Все таки нарцисс-эгоист номер один
+4
-1
+3
последний абзац шедеврален!

Им он приговорил сборную Португалии на этом Евро
+6
-3
+3
Ответ NickN
Плохо помнишь) В розовых тонах все получается как-то так. Смеялся, ага как же. Сразу после матча с недовольным лицом акцентировано показывал на то, что он забил гол. https://static.mk.ru/upload/entities/2022/11/29/19/articlesImages/image/8a/bd/e0/85/876cfaf6a54b7efdbc5b1e8240aba179.jpg Быстренько подключился ручной Морган, который заявил, что он побеседовал с Роналду, и тот подтвердил, что лично коснулся мяча. Если бы Кристине было плевать, эту тему бы замяли. Но куда там! Чуть позже подключали саму португальскую федерацию, которая отправила в ФИФА "доказательства" того, что первый гол забил Кринж! И уже тогда ФИФА поставила эго-маньяка на место и провела специальное расследование, показывающее, что никакого касания и близко не было. Но естественно виноваты все - Морган, португальская федерация, Бруну, но никак не Роналду. Он - святой. Персонафаны очень любят фактами вертеть так, как им удобно)
Да любой нормальный игрок, тем более капитан сборной, не просто замял бы, а пресек бы в корне эти гнилые разговоры и выяснения, заявив что гол забил его товарищ по команде.
В итоге это пришлось делать Бруну, хотя он не мог знать, коснулся Роналду мяча или нет.
+3
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+2
Ответ Ale88io
Я смотрел тот матч с Уругваем. Он после гола, смеясь, показал, мол, я чиркнул волосами. Позже появилась новость, что сборная Португалии подала какую-то апелляцию, чтобы гол переписали с Бруну на Рона. Потом появилась новость, что предыдущая - фэйк. Потом адидас благодаря чипу, встроенному в мяч, доказал, что касания не было. Конкретно от Рона я не помню никаких заявлений, и тем более требований. Но я подожду пруфов;)
Он об этом и Моргану заявил, по секрету. Не ожидал, бедняга, что Морган раструбит на весь белый свет 😂
Да и праздновал гол как свой.
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Ответ Ale88io
Где он это ТРЕБОВАЛ? Скинь пруф, а то его хейтеришки так часто апеллируют этим фактом, что хочется самому удостовериться
Да кто в свое время не писал об истерике Рона после матча с Уругваем, когда гол записали (абсолютно заслужено) на Бруну. В гугле забанили? Сочувствую
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Как всегда свои заслуги ценит больше
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Его мотивация всегда была в таком духе, главное не команда, главное рекорды 🤣🤣🤣
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Поблагодарил команду и заявил: Если будете так же пахать на меня (любимого) в следующем году нашакалю не меньше :)
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Ответ itemme
Помню историю, но он там не требовал, а скорее просто от этом публично говорил, тоже было бы прикольно вспомнить, пусть скинет
Он не требовал, требовала конечно же федерация футбола Португалии) Просто так, без всякой причины, конечно же) Просто захотели попросить у ФИФА перезаписать гол их вице-капитана на доброго и бескорыстного святого Ронни.

P.S. https://www.sports.ru/football/1113733337-federacziya-futbola-portugalii-napravit-fifa-dokazatelstva-togo-chto-1.html Что же у вас у всех с гуглом такие проблемы?
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смеются над ним, а он один из не многих кто отрабатывает свою конскую зарплату
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Все таки он считает свои голы и ассисты)))
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3 года - 0 трофеев.. Но я горд.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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Ответ Асхат Мусин
Его мотивация всегда была в таком духе, главное не команда, главное рекорды 🤣🤣🤣
Да . Но трындит то он обратное.. Лицемер ..
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Ответ Chistian Jadson
Только вот все это количество голов, к чемпионству не привело
Аль-Наср забил столько же, сколько Аль-Хиляль. Нападение свою работу сделало хорошо.
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