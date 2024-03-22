«Реал» уверен, что купит Дэвиса за 50 млн евро. Ему дадут 4-летний контракт на 10,5 млн в год – «Бавария» не повторит это предложение

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис деньги Футбол

«Реал» уверен, что подпишет Альфонсо Дэвиса.

Как пишет Cadena SER, мадридский клуб ожидает, что купит защитика, контракт которого с «Баварией» истекает в 2025 году, за 50 млн евро. Переговоры начнут с суммы в 35 млн евро, но, как считает «Реал», за счет бонусов она увеличится до 50 млн.

Ему предложат 4-летний контракт на 10,5 млн евро в год. «Бавария» не может предложить Дэвису аналогичную зарплату, так как это сломало бы струкутуру зарплат в клубе.

Сделку не закрыли официально из-за того, что в «Баварию» пришел новый спортивный директор. «Реал» не хочет выставлять новое руководство мюнхенцев в плохом свете, учитывая, что в будущем им, возможно, придется вновь вести переговоры.

В этом сезоне Дэвис забил гол и сделал три результативные передачи за 31 матч в составе «Баварии». Его статистику можно найти здесь.

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20 комментариев
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одна новость пишет про зп до налогов, вторая после, а потом корешки некоторые пишут что Дэвис за копейки в Реал играть уходит
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Ответ Растиньяк
Неужели мы больше никогда не увидим Менди?
Если только продадут француза. Дэвис постоянно треть сезона пропускает, кто-то же должен будет его заменять.
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Ответ corazon blanco
Комментарий удален пользователем
А, ну 19 млн. до налогов да, жирновато для крайнего защитника
+4
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+4
А что со структурой зарплат в Баварии?
Они ж вроде 11 платят Дэвису? Или это до налогов?
+4
-1
+3
Ответ MU_pain_for_the_eyes
А что со структурой зарплат в Баварии? Они ж вроде 11 платят Дэвису? Или это до налогов?
Это с учетом налогов. А Бавария предлагает 13-14 до вычета. Поэтому Мадрид предлагает больше.
+5
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Да уж, огромная потеря для нас баварцев, слава богу на рынке ещё есть Гримальдо с Тео, а на ЦЗ вместо Упамекано лучше попыться летом заполучить Араухо.
Ну не огромная прям... Дэвис деградирует уже два сезона, в 21 год играл заметно лучше чем сейчас. Потеря будет только в деньгах, сильный игрок на эту позицию стоить будет больше 50 млн.
+1
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Комментарий удален пользователем
Неужели мы больше никогда не увидим Менди?
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Вполне возможен вариант, при котором Дэвис перейдёт в Реал, а Бавария с доплатой приобретет Араухо.
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ну, бабло бешеное...
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Ответ Растиньяк
Неужели мы больше никогда не увидим Менди?
Плохо о нем знаю. Он разве не хорош?
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Ответ superduper
Плохо о нем знаю. Он разве не хорош?
В защите хорош, в атаке никакой
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
А что со структурой зарплат в Баварии? Они ж вроде 11 платят Дэвису? Или это до налогов?
Комментарий удален пользователем
Ответ MU_pain_for_the_eyes
А, ну 19 млн. до налогов да, жирновато для крайнего защитника
Это очень много, 1,58 в месяц, будет одним из самых высокооплачиваемых.
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Ответ Artuom Batishev
Ну не огромная прям... Дэвис деградирует уже два сезона, в 21 год играл заметно лучше чем сейчас. Потеря будет только в деньгах, сильный игрок на эту позицию стоить будет больше 50 млн.
У него было несколько серьёзных травм. Тут скорее не деградация, а стагнация
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