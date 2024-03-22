«Реал» уверен, что купит Дэвиса за 50 млн евро. Ему дадут 4-летний контракт на 10,5 млн в год – «Бавария» не повторит это предложение

«Реал» уверен, что подпишет Альфонсо Дэвиса.

Как пишет Cadena SER, мадридский клуб ожидает, что купит защитика, контракт которого с «Баварией» истекает в 2025 году, за 50 млн евро. Переговоры начнут с суммы в 35 млн евро, но, как считает «Реал», за счет бонусов она увеличится до 50 млн.

Ему предложат 4-летний контракт на 10,5 млн евро в год. « » не может предложить аналогичную зарплату, так как это сломало бы струкутуру зарплат в клубе.

Сделку не закрыли официально из-за того, что в «Баварию» пришел новый спортивный директор. « » не хочет выставлять новое руководство мюнхенцев в плохом свете, учитывая, что в будущем им, возможно, придется вновь вести переговоры.

В этом сезоне Дэвис забил гол и сделал три результативные передачи за 31 матч в составе «Баварии». Его статистику можно найти здесь.