«Уфа» получила лицензию РФС для участия в Первой лиге на следующий сезон

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Уфа Вторая лига А Футбол

«Уфа» получила лицензию для игры в Первой лиге.

После 17-го тура LEON Второй лиги А (группа «Золото») клуб из Башкортостана гарантировал себе прямой выход в Мелбет Первую лигу.

При этом ранее «Уфе» отказали в выдаче лицензии для игры в LEON Второй лиге А на следующий сезон в связи с невыполнением обязательных критериев. Клуб имел право оспорить решение до 10 июня.

Сегодня пресс-служба «Уфы» сообщила, что клуб получил лицензию РФС-2, позволяющую выступать в Первой лиге в сезоне-2024/25.

«Уфа» вылетела из РПЛ в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. В следующем сезоне уфимцы заняли 16-е место в Первой лиге и опустились во Вторую лигу А.

5 комментариев
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Здравствуй, Лучшая лига мира!))
+3
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+3
Ну и очень хорошо.
Харлачев поставил "Уфе" очень хороший и зрелищный футбол, первое место во втордиве было абсолютно заслужено.
+2
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+2
Хоть так
+1
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Пластмасовый мир победил.
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Это как так, интересно?
Критериев для 2-й лиги не хватает, но на 1-ю вполне?
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