«Уфа» получила лицензию РФС для участия в Первой лиге на следующий сезон
«Уфа» получила лицензию для игры в Первой лиге.
После 17-го тура LEON Второй лиги А (группа «Золото») клуб из Башкортостана гарантировал себе прямой выход в Мелбет Первую лигу.
При этом ранее «Уфе» отказали в выдаче лицензии для игры в LEON Второй лиге А на следующий сезон в связи с невыполнением обязательных критериев. Клуб имел право оспорить решение до 10 июня.
Сегодня пресс-служба «Уфы» сообщила, что клуб получил лицензию РФС-2, позволяющую выступать в Первой лиге в сезоне-2024/25.
«Уфа» вылетела из РПЛ в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. В следующем сезоне уфимцы заняли 16-е место в Первой лиге и опустились во Вторую лигу А.
Харлачев поставил "Уфе" очень хороший и зрелищный футбол, первое место во втордиве было абсолютно заслужено.
Критериев для 2-й лиги не хватает, но на 1-ю вполне?