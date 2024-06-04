«Уфа» получила лицензию РФС для участия в Первой лиге на следующий сезон

«Уфа» получила лицензию для игры в Первой лиге.

После 17-го тура LEON Второй лиги А (группа «Золото») клуб из Башкортостана гарантировал себе прямой выход в Мелбет Первую лигу.

При этом ранее «Уфе» отказали в выдаче лицензии для игры в LEON Второй лиге А на следующий сезон в связи с невыполнением обязательных критериев. Клуб имел право оспорить решение до 10 июня.

Сегодня пресс-служба «Уфы» сообщила, что клуб получил лицензию РФС-2, позволяющую выступать в Первой лиге в сезоне-2024/25.

«Уфа» вылетела из в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. В следующем сезоне уфимцы заняли 16-е место в Первой лиге и опустились во Вторую лигу А.