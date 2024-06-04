Ивич готов вернуться в Россию. У него есть предложения из Европы, но он хотел бы в РПЛ

Экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич готов рассмотреть предложения из России.

По информации «РБ Спорт», сербский тренер открыт для предложений от российских клубов. Тренер готов вернуться в РПЛ.

Как сообщается, у есть несколько предложений из Европы, но он хотел бы вновь получить работу в РПЛ.

В марте Ивича уволили из «Краснодара», его сменил Мурад Мусаев. Под руководством сербского специалиста «быки» в прошлом сезоне дошли до финала Фонбет Кубка России, а в этом – большую часть времени лидировали в таблице .