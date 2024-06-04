Ивич готов вернуться в Россию. У него есть предложения из Европы, но он хотел бы в РПЛ

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Ивич Футбол

Экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич готов рассмотреть предложения из России.

По информации «РБ Спорт», сербский тренер открыт для предложений от российских клубов. Тренер готов вернуться в РПЛ.

Как сообщается, у Ивича есть несколько предложений из Европы, но он хотел бы вновь получить работу в РПЛ.

В марте Ивича уволили из «Краснодара», его сменил Мурад Мусаев. Под руководством сербского специалиста «быки» в прошлом сезоне дошли до финала Фонбет Кубка России, а в этом – большую часть времени лидировали в таблице РПЛ.

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23 комментария
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Знает ли он об НДФЛ 22%?
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Ответ Мечел70
Знает ли он об НДФЛ 22%?
В ЕС норма около 40% НДФЛ. В любом случае в выигрыше.
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Ответ T622222
В ЕС 15000 евро оклад врача реаниматолога, и с этого он платит 50% налог. А потом получает пенсию в размере 2800 евро! И кредит автомобильный под 3%, а не 19%. И так можно вечно… Несравнимые вещи меряем
А причём тут оклад врача и тренера профессионального футбольного клуба? Несравнимые вещи меряем
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+3
Ответ T622222
В ЕС 15000 евро оклад врача реаниматолога, и с этого он платит 50% налог. А потом получает пенсию в размере 2800 евро! И кредит автомобильный под 3%, а не 19%. И так можно вечно… Несравнимые вещи меряем
Какое отношение врач-реаниматолог имеет к Ивичу? Не думаю, что у Ивича в условной Греции или Турции оклад будет больше, чем в России
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Ответ atomio
Комментарий удален пользователем
Лучше иметь 5 см спереди, чем 20 сзади (Стетхем)
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Видимо предложение из Албании какой-нибудь, раз хочет обратно.
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Ответ T622222
В ЕС 15000 евро оклад врача реаниматолога, и с этого он платит 50% налог. А потом получает пенсию в размере 2800 евро! И кредит автомобильный под 3%, а не 19%. И так можно вечно… Несравнимые вещи меряем
В ЕС одни врачи-реаниматологи, как я понимаю?
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в Краснодар как вариант
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Неделю назад здесь же, на Спортсе, писали, что РПЛ для Ивича далеко не в приоритете)))
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Ну Краснодар может себя в первую очередь винить ,а не искать виновных в лице Песьякова.
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Кубань можно попробовать вернуть в лучшую лигу мира
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Ответ Мечел70
Знает ли он об НДФЛ 22%?
Комментарий удален пользователем
Он понял, что у нас ценится автобус, а водила он грамотный
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Ответ Мечел70
Знает ли он об НДФЛ 22%?
Он Серб
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Шансы у него скорее всего на восточноевропейский клуб - у нас по финансам будет значительно лучше.
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Видимо, в Европе столько не платят...
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Тренер - качественный. Игру ставит хорошую, но не зрелищную.
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Видимо здесь финансы лучше чем дают в Европе.
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Ответ igor.igorev
В ЕС норма около 40% НДФЛ. В любом случае в выигрыше.
Нет такой нормы. Это только у отдельных категорий, кто действительно зарабатывает большие деньги, а не как у нас 400 с небольшим тысяч рублей в месяц
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