«Юве» может подписать Ганцко, если защитник не перейдет в «Аль-Наср» (Sky Sport)

«Ювентус» может попытаться подписать Давида Ганцко.

Защитник «Фейеноорда» был близок к трансферу в «Аль-Наср », но, если сделка не будет закрыта, это может стать возможностью для туринцев, сообщает Sky Sport.

В эти дни внимание «бьянконери» сосредоточено на атаке, но клуб также может купить центрального защитника. 27-летний словак нравится итальянцам, которые в прошлом уже пытались подписать его.

Ганцко выступает за «Фейеноорд » с лета 2022 года. Центральный защитник провел 140 матчей в составе нидерландцев, забил 15 голов и сделал 12 результативных передач.

В Италии футболист ранее играл за «Фиорентину».