«Юве» может подписать Ганцко, если защитник не перейдет в «Аль-Наср» (Sky Sport)
«Ювентус» может попытаться подписать Давида Ганцко.
Защитник «Фейеноорда» был близок к трансферу в «Аль-Наср», но, если сделка не будет закрыта, это может стать возможностью для туринцев, сообщает Sky Sport.
В эти дни внимание «бьянконери» сосредоточено на атаке, но клуб также может купить центрального защитника. 27-летний словак нравится итальянцам, которые в прошлом уже пытались подписать его.
Ганцко выступает за «Фейеноорд» с лета 2022 года. Центральный защитник провел 140 матчей в составе нидерландцев, забил 15 голов и сделал 12 результативных передач.
В Италии футболист ранее играл за «Фиорентину».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
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