Экс-хавбек «Локо» и «Челси» Анджорин арендован «Торино» у «Эмполи»

Тино Анджорин перешел в «Торино» на правах аренды.

Экс-полузащитник «Челси» и «Локомотива » арендован у «Эмполи » с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

По данным Sky Sport, аренда игрока обойдется в 5 миллионов евро. Если же он будет продан, «Челси » может претендовать на 40% при перепродаже.

В минувшем сезоне Анджорин провел 22 матча в Серии А, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь .