Экс-хавбек «Локо» и «Челси» Анджорин арендован «Торино» у «Эмполи»
Тино Анджорин перешел в «Торино» на правах аренды.
Экс-полузащитник «Челси» и «Локомотива» арендован у «Эмполи» с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
По данным Sky Sport, аренда игрока обойдется в 5 миллионов евро. Если же он будет продан, «Челси» может претендовать на 40% при перепродаже.
В минувшем сезоне Анджорин провел 22 матча в Серии А, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Торино»
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