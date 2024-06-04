Маротта станет новым президентом «Интера» после смены владельца
Беппе Маротта станет новым президентом «Интера».
22 мая стало известно, что новым владельцем «Интера» стал американский инвестиционный фонд Oaktree Capital.
Сегодня «Интер» объявил, что новым президентом клуба при Oaktree станет Беппе Маротта, который ранее занимал пост гендиректора. Сегодня его кандидатуру утвердят на собрании акционеров.
«Хочу поблагодарить Oaktree за доверие, выраженное в возможности поработать с ними и новым советом директоров. Это назначение – признание фантастической работы, проделанной многими людьми, которые управляли клубом в последние три года.
Горд быть частью «Интера». Подтверждаю свою приверженность клубу», – сказал Маротта.
До «Интера» Маротта занимал посты генерального директора в «Сампдории» (с 2004-го по 2010-й) и «Ювентусе» (с 2010-го по 2018-й).
Маротта из «Интера» – один из сильнейших менеджеров мира. Как он мыслит, в чем его сила и ошибки?
Последствия - все ещё аукаются.....🙁☹️😮
Интеру сказочно повезло, что они пригласили Беппе🔝, с ним они всегда будут конкурентны, как в сериАле, так и в ЕК.🤌👍
Для всех: клуба, команды, тренера, новых промежуточных владельцев. Он знает изнутри не только клуб, но итальянский футбол. Это важный момент, если речь идет о том, чтобы выровнять балансы, оставаясь на плаву.
Хочется верить, что этот период ознаменуется развитием и новыми трофеями!