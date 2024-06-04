Маротта станет новым президентом «Интера» после смены владельца

Беппе Маротта станет новым президентом «Интера».

22 мая стало известно, что новым владельцем «Интера» стал американский инвестиционный фонд Oaktree Capital.

Сегодня «Интер» объявил, что новым президентом клуба при Oaktree станет , который ранее занимал пост гендиректора. Сегодня его кандидатуру утвердят на собрании акционеров.

«Хочу поблагодарить Oaktree за доверие, выраженное в возможности поработать с ними и новым советом директоров. Это назначение – признание фантастической работы, проделанной многими людьми, которые управляли клубом в последние три года.

Горд быть частью «Интера». Подтверждаю свою приверженность клубу», – сказал Маротта.

До «Интера» Маротта занимал посты генерального директора в «Сампдории» (с 2004-го по 2010-й) и «Ювентусе» (с 2010-го по 2018-й).

Маротта из «Интера» – один из сильнейших менеджеров мира. Как он мыслит, в чем его сила и ошибки?