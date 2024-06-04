Маротта станет новым президентом «Интера» после смены владельца

Теги Интер серия А Италия Беппе Маротта Футбол

Беппе Маротта станет новым президентом «Интера».

22 мая стало известно, что новым владельцем «Интера» стал американский инвестиционный фонд Oaktree Capital.

Сегодня «Интер» объявил, что новым президентом клуба при Oaktree станет Беппе Маротта, который ранее занимал пост гендиректора. Сегодня его кандидатуру утвердят на собрании акционеров.

«Хочу поблагодарить Oaktree за доверие, выраженное в возможности поработать с ними и новым советом директоров. Это назначение – признание фантастической работы, проделанной многими людьми, которые управляли клубом в последние три года.

Горд быть частью «Интера». Подтверждаю свою приверженность клубу», – сказал Маротта.

До «Интера» Маротта занимал посты генерального директора в «Сампдории» (с 2004-го по 2010-й) и «Ювентусе» (с 2010-го по 2018-й).

Маротта из «Интера» – один из сильнейших менеджеров мира. Как он мыслит, в чем его сила и ошибки?

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Одноклассники его небось косым обзывали.И где теперь эти одноклассники,и где он?
+29
-9
+20
Маротта гений) значит Интер в хороших руках ☝🏻
+20
-4
+16
У владельца далеко идущие цели. При Маротте некогда грозная и сдавшая Сампдория в верхней половине таблицы застолбила место. А про гегемонию Ювентуса даже говорить не нужно
+13
0
+13
Моратти был теперь Маротта, дальше че, Мората?))
+10
-1
+9
И как руководство Юве его так упустить умудрилось?
+10
-1
+9
Лучшие трансфер Джана в Интере. Без лысого ничего бы не было
+7
-1
+6
Ожидаемое назначение, Маротта один из главных творцов успеха "нового" Интера. Надеюсь, что продолжит в том же духе!
+8
-4
+4
Ответ Е.Р.
-Довел клуб до банкротства, за 3 года так и не смог разрулить 350 лямов (фактически 250). Из-за чего у Китайца отобрали клуб. -Есть спортивные достижения. Но у они и у Милана с Наполи есть. Только они без долгов и клуб у владельца не отжал никто. -Интер щас конечно самый мощный. Но тут основная заслуга у Индзаги, вместо которого изначально Маротта хотел Аллегри. А во время кризиса левых ЗеДерби или Мотту.
Это личный долг китайца, из-за санкции в Китае, Интер и Маротта тут не причём
+4
0
+4
До сих пор бесит, что Аньелли "ушёл" Маротту.😡😠🤬
Последствия - все ещё аукаются.....🙁☹️😮
Интеру сказочно повезло, что они пригласили Беппе🔝, с ним они всегда будут конкурентны, как в сериАле, так и в ЕК.🤌👍
+5
-2
+3
Сейчас это, наверное, самый оптимальный вариант.
Для всех: клуба, команды, тренера, новых промежуточных владельцев. Он знает изнутри не только клуб, но итальянский футбол. Это важный момент, если речь идет о том, чтобы выровнять балансы, оставаясь на плаву.
Хочется верить, что этот период ознаменуется развитием и новыми трофеями!
+2
0
+2
Ответ Е.Р.
-Довел клуб до банкротства, за 3 года так и не смог разрулить 350 лямов (фактически 250). Из-за чего у Китайца отобрали клуб. -Есть спортивные достижения. Но у они и у Милана с Наполи есть. Только они без долгов и клуб у владельца не отжал никто. -Интер щас конечно самый мощный. Но тут основная заслуга у Индзаги, вместо которого изначально Маротта хотел Аллегри. А во время кризиса левых ЗеДерби или Мотту.
Ты про Интер все время чушь пишешь. Ты точно болельщик этой команды?
+2
0
+2
Отличная новость, прям настроение поднялось! С Мароттой за Интер можно быть спокойным.
+2
-1
+1
Ответ Владислав Брехов
Дай Бог! А то он как-то говорил, что скоро хочет уйти в развитие молодежного футбола в Италии. Перехотел, видимо)
у него вроде до 27 года контракт с Интером. Фонд всё равно в течении пару лет продаст клуб и снова произойдут перестановки в управлении клубом
+2
-1
+1
Может теперь снять в инстаграме тренд «А кто теперь кому не пара Володенько»
+3
-3
0
Но комментаторы тут писали, что Маротта летом уйдёт, а половину состава продадут. Там в Интере спортс не читают что ли?
+1
-1
0
Ответ Sanan1908
Маротта гений) значит Интер в хороших руках ☝🏻
Дай Бог! А то он как-то говорил, что скоро хочет уйти в развитие молодежного футбола в Италии. Перехотел, видимо)
+1
-1
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
И как руководство Юве его так упустить умудрилось?
Как говорится аппетит приходит во время еды. После двух поражений в финале ЛЧ, после матчей плей-офф с Баварией казалось, что нужен как раз игрок калибра Роналду. Аньелли хотел тогда по супер звезде в год приобретать. Маротта было против таких трансферов. Сейчас очевидно, что не сработало, но кто мог знать, что случится ковид.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий