Маротта о скудетто «Интера»: «Индзаги проявил себя как прекрасный тренер, победитель и лидер. Он достиг идеального взаимопонимания с игроками и добился от них максимума»

Беппе Маротта прокомментировал победу «Интера» в Серии А.

Вчера «нерадзурри» досрочно оформили чемпионство, обыграв «Милан» в матче 33-го тура (2:1). «Интер» стал чемпионом Италии в 20-й раз.

«Мы посвящаем этот титул нашему президенту , который празднует на расстоянии и не может быть с нами. Стоит отдать должное , который проявил себя не только как прекрасный тренер, но и как победитель. Он лидер этого коллектива.

Я благодарю всех, кто поддерживал команду и клуб – все мы внесли свой небольшой вклад в то, чтобы команда во главе с Симоне смогла завоевать этот титул и получить вторую звезду.

Человеческий фактор важен, потому что у вас могут быть отличные игроки, но если они не обладают нужными человеческими качествами, сформировать команду становится сложнее. Я вновь отдаю должное Индзаги, поскольку у каждого тренера есть свой собственный метод и язык общения с командой. Он достиг идеального взаимопонимания с игроками, и они чувствуют себя непринужденно под его руководством. Он больше напоминает друга или бывшего товарища по команде. Он добился от своих игроков максимума как на поле, так и за его пределами, и поэтому его победный настрой быстро распространился на всех в команде.

Не будем забывать, что в этом сезоне в клуб пришли 12 новых игроков. Также я считаю, что важно иметь костяк из итальянских игроков, которые знают, каково играть в Италии, выступать в небольших клубах и добиваться таких результатов.

Мы уважаем экономическую и финансовую устойчивость клуба, но я твердо уверен в человеческих качествах игроков, тренера и директоров. Если кто-то все-таки уйдет, его всегда можно будет заменить, оценив не только футбольные навыки, но и трудовую этику и чувство принадлежности. Наша бизнес-модель была успешна в последние годы, и мы будем продолжать ее реализовывать», – сказал гендиректор « » в интервью DAZN.

Как Индзаги превратился в топ-тренера и чемпиона